Krispy Kreme萬聖甜甜圈！安撫你被鬼怪嚇到的心靈Krispy Kreme推出「萬聖夜驚魂」系列甜甜圈，活動再加碼抽原味甜甜圈。

就是要讓甜甜控大喊：有嚇到、但又好想吃。一年一度的萬聖來臨，Krispy Kreme再次推出讓人尖叫、又很喜歡的萬聖節甜甜圈，不只是要造型讓人尖叫、更要讓粉絲們甜到直呼再來一杯茶壓壓。這一次Krispy Kreme「萬聖夜驚魂」系列甜甜圈一共有三款，在指定時間完成活動，再加碼抽原味甜甜圈。
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其中，大朋友一定會喜歡的「終極木乃伊」以經典糖霜為基底，淋上深黑苦甜巧克力，讓這一顆木乃伊甜甜圈擁有苦甜成熟的美味，這就是大人的甜甜圈。同時，「驚聲鬼臉」那空洞的眼眶和猙獰的表情，吸引著勇敢的人們前來挑戰自己的勇氣和胃口，仿佛在傳達一種無言的恐懼。然而，經典糖霜搭配黑/白巧克力，最經典的組合搭配，仍然讓人流連忘返。
最後就是這一次主是的重頭戲，替亡魂照亮黑暗的南瓜王，邪惡的眼神以及詭譎的笑容，在黑暗中顫動，仿佛有著自己的生命，「萬聖南瓜王」表面淋上南瓜巧克力，內餡也灌入南瓜卡士達，整口的南瓜香味，是道地的南瓜王、就是很有南瓜味。以及「吸血德古拉」甜而不膩的紫薯巧克力，每一口咬下，深紅色的草莓醬滲出，彷彿自己就是萬聖節的紅牌人物吸血鬼。
Krispy Kreme 萬聖夜驚魂禮盒
活動時間：10/1(日)-10/31(二)
活動內容：
4入 240元：4顆萬聖夜驚魂甜甜圈 *4入禮盒為此次萬聖節限定包裝唷！
6入 310元 (原價330元)：4顆萬聖夜驚魂甜甜圈 + 2顆綜合甜甜圈(45元含以下) 12入 490元 (原價600元)：4顆萬聖夜驚魂甜甜圈 + 8顆綜合甜甜圈(45元含以下)
Krispy Kreme 萬聖夜驚魂套餐
活動時間：10/1(日)-10/31(二)
活動內容：購買萬聖夜驚魂甜甜圈，加購任一大杯飲品折15元！
Krispy Kreme 萬聖驚魂抽好禮
活動時間：10/1(日) -10/8(日)
活動內容：間購買任意萬聖夜驚魂甜甜圈，於Krispy Kreme Taiwan臉書粉專抽獎貼文留言處 上傳「您購買的萬聖夜驚魂甜甜圈照片」，
10/11(三) 將公佈10位粉絲，每人可獲得原味糖霜甜甜圈兌換券乙張！(KRISPY KREME保留取消、終止、變更活動之權利。)