超過50個大阪景點免費玩！2023「大阪周遊券」免費景點、免費交通帶你看，推薦玩法「大阪城天守閣、梅田夜景」先筆記。

玩日本大阪，這張交通券要買！許多人規劃日本大阪旅遊，做功課的時候一定會看到「大阪周遊券OSAKA AMAZING PASS」，不只結合交通票、還搭配超過50個熱門景點免費入場，窩客島整理出「大阪周遊券」購買、領取、推薦行程攻略，要飛日本前就可以先買起來。



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大阪周遊券是什麼

「大阪周遊券OSAKA AMAZING PASS」是針對觀光客推出的旅遊票券，結合大阪交通票、景點門票，只要使用大阪周遊券就能在指定時間內，不限次數免費搭乘指定的電車路線「Osaka Metro」、或大阪City Bus，並且出示大阪周遊券可於50個指定觀光景點，免費入場或享有入場門票優惠。





大阪周遊券 怎麼買、怎麼領

目前「大阪周遊券」推薦台灣旅行社網站事先線上購買，在大阪Osaka Metro、觀光指南事務所等也有現場販售。如果是網路事先購買的「大阪周遊券」，可以在新大阪、大阪、難波、關西國際機場的「旅遊服務中心」進行兌換，兌換時也可以領取大阪周遊券說明DM，一路上安排行程會更方便。





大阪周遊券 使用方式

「大阪周遊券」分為一日券、二日券兩種，可以根據行程安排選擇。2023年發行的「大阪周遊券」使用期間至2024/04/30止，只要憑票券第一次在電車、巴士或免費入場設施使用優惠，就開始計算時間，有效期限為當日一整天（二日券可使用至隔天）。





需要注意的是，可免費搭乘「電車」的部分，只包含Osaka Metro的指定路線，其中還有部分路線限定「一日券」可以搭乘，進站時將票券插入投入口即可使用，記得通過閘門時把票取回。針對觀光景點的優惠，部分景點限定「平日免費」，或國定假日隔天的平日休息、也有景點是「限定時段免費」，出發前都要先筆記。



周遊券推薦玩法：大阪城

拿「大阪周遊券」玩熱門觀光景點「大阪城」可以一次享有四項免費優惠，可以免費搭乘Osaka Metro到「森之宮（森ノ宮駅）」步行進入大阪城，憑大阪周遊券可以免費進入大阪城地標建築「天守閣」，從8樓的觀景台可以眺望大阪街景，並且下樓時一路欣賞豐臣秀吉、大阪城的歷史展覽。







憑「大阪周遊券」還可以免費進入大阪城的「西之丸庭園」，除了是拍攝大阪城天守閣的熱門拍照點之外，每年3-4月也是欣賞夜櫻的熱點。同時，以「大阪周遊券」也可以搭乘「大阪城御座船」，在大阪內護城河導覽，單趟約20分鐘。如果要搭乘御座船，建議提早先到售票處兌換乘船券，因班次座位有限，太晚就真的搭不到了。







此外，期間限定的特別公開景點「大阪城櫓 YAGURA」，在大阪城的外圍、曾是具有防禦功能的箭樓，在指定時間（2023年9/16～11/26的週六、週日和國定假日）使用大阪周遊券可以免費入場參觀。同時，還有免憑券、免費景點「豐國神社」，有豐臣秀吉的雕像，還有超浪漫蕾絲御守，也一定要朝聖。







周遊券推薦玩法：通天閣

另一大阪必拍地標「通天閣」，也可以用大阪周遊券免費玩！大阪周遊券免費搭乘Osaka Metro到「惠美須町」，從出站就能一路拍通天閣美照，憑大阪周遊券可以免費進入通天閣「一般展望台」，如果要到「特別室外展望台」就須另外付費。







除了展望台拍美照之外，用周遊券也可以免費玩通天閣「TOWER SLIDER」，是三層樓高、長度約60米的大型溜滑梯，適合大小朋友以起體驗。此外，在通天閣入口處的地下室，同時也是TOWER SLIDER售票處、以及免費入場的伴手禮販售處，各種大阪限定小物、零嘴通通都能一次買起來。







周遊券推薦玩法：梅田夜景

大阪夜景除了「阿倍野」之外，另一有名夜景就非「梅田藍天大廈」莫屬，用大阪周遊券免費搭乘Osaka Metro到梅田站，走路就能到「梅田藍天大廈」，上樓朝聖「空中庭園展望台」。憑「大阪周遊券」可以在當日16:00前免費入場，16:00後入場則是原票價打7折，每人約日幣1050元。







特別的是，到達「空中庭園展望台」需要搭乘空中手扶梯，由35樓通往39樓，並且橫越兩棟大樓之間，也是超夢幻打卡點之一。在空中庭園展望台40層除了有360度夜景、用餐區可以約會耍浪漫之外，還能免費直接上到頂樓，沒有玻璃帷幕、拍照不會反光，地上還有細小螢光裝飾，更適合看夜景拍美照。











大阪周遊券 資訊查詢

官網：https://www.osp.osaka-info.jp/cht/facility/free