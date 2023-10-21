讓超呆萌的熊本熊陪你好眠！來自九州熊本縣的「熊本熊」，可說是日本最具代表性的吉祥物，可愛的外形因為與台灣黑熊有些相似，更讓台灣人多了份親切感。如今熊本熊攜手日本知名高檔酒店「新大谷飯店」的博多館與佐賀館，首次推出「熊本熊主題房」，一進房門隨處都可看見超萌的熊本熊身影，更讚的是還可帶走多樣周邊產品，粉絲們千萬要把握機會搶住一波。
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爆紅多年的熊本縣吉祥物「熊本熊」，從來不缺各種主題周邊與活動，堪稱是日本最有人氣的吉祥物，從今年9月底起更與日本知名連鎖星級酒店「新大谷飯店」的博多館與佐賀館，聯手販售每日各限量1間的「熊本熊主題房」，這也是新大谷飯店首度在熊本縣以外的地區推出熊本熊主題房，活動將一路舉行至2024年3月31日，讓喜歡熊本熊的國內外旅客有半年的機會能夠好好朝聖。
一踏進「熊本熊主題房」的大門，放眼望去整間房間就有大大小小、各種形式的熊本熊圍繞著房客，與入住者度過一段難忘的時光；牆壁上的壁畫、床罩、靠墊、浴簾等室內裝飾，都充滿了熊本熊的身影，在旅客們外出遊玩一整天後，隨時為賓客們獻上來自九州的療癒能量。
只要入住熊本熊主題房，還可以獲得豐富的精美周邊，讓人覺得相當值回票價！包含熊本熊拖鞋、熊本熊軟木杯墊、熊本熊手機支架、熊本熊竹製牙刷以及午後的紅茶（熊本縣草莓紅茶口味），這些全部都能整套帶回家成為旅行的珍貴回憶。
新大谷飯店「熊本熊主題房」
聯名期間：2023年9月30日～2024年3月31日
價格：
博多分館：1房1人28,000日圓起、1房2人44,000日圓起／預約網址
佐賀分館：1房1人25,000日圓起、1房2人38,000日圓起／預約網址