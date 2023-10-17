鳥取才不只沙丘好玩！可別以為來到緊鄰日本海的鳥取縣，就只能去沙丘或是朝聖《名偵探柯南》相關景點，位於東部的「清德寺」可說是秋天最熱門賞風景點、今年3月才開幕的海邊咖啡廳「IGNIS COFFEE ROASTER」點完餐後還會有小驚喜，來看看鳥取還有哪些有趣的景點，現在就趕緊記在的你日本旅行小本本裡。



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手間里

位於南部町的「手間里（てま里）」是以古民家改建而成附設有咖啡館的複合型住宿設施。咖啡廳「 Temari廚房」提供堅持使用當地食材製作的烤咖哩、套餐、漿果起士蛋糕等各種手作料理菜單，同時也有提供酒精飲料，因此會在晚上變身為居酒屋，聚集許多的當地人。此外，還設有任何人都可以自由使用的交流空間，作為聚集眾多地區內外人士的交流據點，期待能在此營造出熱鬧的氛圍。



手間里（てま里）

地點：西伯郡南部町天萬897

交通：從JR米子站開車約15分

官網：https://temari.tottori.jp/en/toppage/





伯耆古代之丘公園

位於米子市淀江町的「伯耆古代之丘公園」內，以6月下旬～9月開放的「古代荷花園」為首，擁有復原過的15米高床式建築 「彌生村」、木製戶外運動齊備的「冒險廣場」、復原古墳時代中期的「帆立貝式古墳」， 周圍還有104尊陶俑的「帆立貝式古墳」等設施。這裡是面積廣達10公頃的廣闊公園，可以一邊慢慢地遊覽各種各樣的景點，一邊想像古代人們的生活。



伯耆古代之丘公園

地點：米子市淀江町福岡1529

交通：從JR淀江站開車約5分

入場費：免費





IGNIS COFFEE ROASTER

今年3月，在湯梨濱町石脇海岸前，新開了一家咖啡店「IGNIS COFFEE ROASTER」，店內座位包括3個桌席、4個榻榻米座席， 其中還有可以看到大海的特等席等，可同時容納多人悠閒舒適地坐著。店裡有個最大特色，就是在客人點完餐後提供一杯製作的自家烘焙滴咖啡，如果喜歡的話，也可以直接購買咖啡豆和滴濾袋喔。



IGNIS COFFEE ROASTER

地點：東伯郡湯梨浜町石脇970-1

交通：從JR泊站開車約5分



清德寺

位於鳥取縣東部八頭町的清德寺，11月中旬到下旬的紅葉很有名，每年11月舉行的紅葉祭期間，除了舉辦戶外音樂會外，在11月17日召開的秋季大祭上，還會舉辦護摩祈禱和秘藏佛像的開帳等活動。



清徳寺

地點：八頭郡八頭町清徳79

交通：JR八東站開車約15分





北條葡萄酒醸造所

你知道鳥取縣也有釀造葡萄酒嗎？位於鳥取縣中部地區的北條沙丘，因爲寒暖溫差大、排水良好，所以很適合栽種葡萄。在此區世世代代製造、銷售葡萄酒的就是「北條葡萄酒釀造所」，現在的第三代老闆山田和弘先生持續接受各種形式的挑戰，他活用因高齡化而難以照料的生食用葡萄，以及銷售葡萄酒來支援妻子的家鄉烏克蘭。



北條葡萄酒醸造所

地點：東伯郡北栄町松神608

交通：從JR下北條駅搭巴士5分

