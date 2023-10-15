哈利波特粉絲尖叫起來！日本知名連鎖咖啡店「TULLY'S COFFEE」自2021年首度推出哈利波特商品後，就引起偌大迴響，吸引日本各地粉絲瘋搶，如今時隔半年再度驚喜回歸，推出第4次的聯名周邊，不只精美商品和餐點一應俱全，還有限量的嘿美杯緣公仔，最近打算前往日本旅遊的粉絲們，可要把握機會將美味的套餐與精美周邊全部收藏起來了。



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來自西雅圖的「TULLY'S COFFEE」在日本全國擁有將近1,000間分店，只要推出限定飲料或是聯名商品，都會引起民眾一陣搶購，最經典的就是從2021年開始推出的哈利波特系列周邊，由於產品設計得太過傳神、質感超高，也有不少台灣粉絲紛紛上網尋求代購。如今日本TULLY'S COFFEE又將於10月25日推出第4次與哈利波特的全新聯名，並以第3部作品《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》為主題，不只含括許多實用的精美商品，還有符合原作氛圍的餐點和飲品，都等著粉絲們來開箱享用。





在本次聯名周邊當中，同樣推出許多融入了霍格華茲魔法世界觀的限定商品，例如讓Tully's Coffee人氣超高的招牌泰迪熊「Bearful®」穿上全白嘿美斗篷，可愛超萌的模樣，絕對是鐵粉必收逸品；還有以故事中茶葉占卜為靈感設計的「紅茶占卜茶葉罐」、繡上霍格華茲紋章的刷毛斗篷、以活點地圖為概念發想的罐裝咖啡等，而東京赤坂門市還有限定販售的「疾疾，護法現身」壓克力夜燈與金色書籤，質感高貴又奢華，如果正巧到東京旅遊，建議可以直接衝赤坂門市一趟，一次橫掃所有完整商品。







隨著這次周邊登場的還有2款必買飲品，分別是「爆炸夾心軟糖皇家奶茶」與「衛斯理堅果脆拿鐵」，前者靈感就是來自於《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》中登場的爆炸夾心軟糖，在香醇濃厚的奶茶當中，加入有點跳痛的跳跳糖來點綴，讓你彷彿身歷其境，來到哈利波特的世界。





更棒的是，如果你購買這2款聯名飲品，就能以700日圓的價格再加購一個嘿美杯緣公仔，不管是收藏或是放在飲料上打卡，都是相當療育的小配件。



哈利波特 X TULLY'S COFFEE 2023年秋季聯名

除此之外，Tully's Coffee還推出了許多在原作當中出現過的美食，特別是冰涼唰嘴的「霍格華茲泡芙」，不只哈利波特在電影中吃過，也是以歐洲人在聖誕節經常吃的甜點為發想；還有「騎士巴士」造型的紫色餅乾小禮盒也不容錯過，餅乾為白巧克力口味，上面除了印有哈利波特角色外，還會附上一張限定的貼紙，喜愛甜點的哈利波特粉絲們，不妨把握近期出國機會大快朵頤。

販售日期：2023年10月25日起

販售地點：日本全國TULLY'S COFFEE門市

售價：

霍格華茲紋章刷毛斗篷 3,850日圓

嘿美版本Bearful®：2,970日圓

活點地圖咖啡：2,200日圓

哈利波特禮包：350日圓

霍格華茲濾掛咖啡：1,300日圓

紅茶占卜茶葉罐：1,650日圓

霍格華茲濃縮咖啡杯： 1,200日圓

嘿美浮雕馬克杯：2,200日圓

符咒杯墊：990日圓

迷你水晶球：3,400日圓

哈利波特樸克牌組：2,200日圓

路摸思書籤：1,100日圓

時間轉換器書套：1,980日圓

「疾疾，護法現身」壓克力書籤：1,300日圓

「疾疾，護法現身」壓克力夜燈：1,680日圓