彰化原來這麼多超強打卡點！很多人來到彰化，都是為了美味的肉圓或蛋黃酥名店而來，卻沒注意到彰化市其實也有相當多景致優美的打卡景點，像是能邊賞景邊泡腳的森林秘境「水森林農場」、情侶約會聖地「雙心生態池」、膽小者別輕易嘗試的「南天宮十八層地獄」，現在就趕緊跟著編輯的腳步，將這9個美翻天的「彰化熱門景點」記在你的旅遊小本本上吧。



推薦閱讀：誰說來彰化就要吃肉圓！7間隱藏版「彰化街邊小吃」人氣超高，爽度爆表「麻油炸蛋滷肉飯」、平價版鼎泰豐「爆汁鮮肉湯包」，跟著吃才叫內行人。





彰化市近年有不少好拍好逛的景點，一一被內行的網友相傳介紹，其中擁有大片天然落羽松森林與大型蓮花池的「水森林農場」，來到這裡彷彿就像進入森林一樣，還能在這裡吃火鍋、烤肉、泡腳，完全想像不到彰化市竟然有這樣的秘境；穿梭於樹冠之間的「八卦山天空步道」，由於步道採用柵欄式線條設計，因此可清楚看見下方的優美景致；情侶約會聖地的「彰化景觀公園」則以浪漫滿點的雙心生態池吸引許多人前往。





彰化人氣打卡點：水森林農場

部落客 Kiwi樂活食旅 造訪 水森林農場 說：

彰化水森林農場真的好棒，適合親子同遊的秘境園區，在彰化市金馬東路上，因為水森林農場目標不顯著很容易被忽略，正是因為整片落羽松林大到將水森林農場團團包圍著，外觀完全看不出來才容易錯過...<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#水森林農場

地址：彰化縣彰化市金馬東路338號

電話：04-738-0646





彰化人氣打卡點：彰化景觀公園

部落客 徐酸酸的跑跳人生 造訪 彰化景觀公園 說：

彰化景觀公園位於彰化縣彰化市，這個公園是利用橋下國道一號和國道三號的空間優化而成，彰化景觀公園面積多達一萬五千坪，而且最特別的是搭建的雙心人工生態池，超浪漫的...<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#彰化景觀公園

地址：彰化縣彰化市茄苳路二段290巷

電話：無



彰化人氣打卡點：八卦山天空步道

部落客 大海愛上藍天 造訪 八卦山天空步道 說：

放假就是要接近大自然，推薦彰化最平易近人天空步道，可以遊走在森林間享受芬多精負離子，超紓壓的，這條步道輕鬆好走，適合全家大小健行，猶如置身在叢林仙境，夢幻景色美不勝收。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#八卦山天空步道

地址：彰化縣彰化市卦山路8-1號

電話：04-753-2755





彰化人氣打卡點：台塑生醫健康悠活館

部落客 史努比&可樂娜的遊樂園 造訪 台塑生醫健康悠活館 說：

「台塑生醫健康悠活館」除了免門票還有超大的停車場可以免費停車，提供固定時間導覽服務，若是個人自行前往參觀也可以參加闖關遊戲，集滿印章就能兌換小禮物喔。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#台塑生醫健康悠活館

地址：彰化縣彰化市中山路三段359號

電話：04-728-6100





彰化人氣打卡點：大肚溪棒壘球場

部落客 Kiwi樂活食旅 造訪 大肚溪棒壘球場 說：

在大肚溪棒壘球場除了可以賞花以外，還很推薦可以到這裡野餐、遛小孩甚至是跟孩子一起玩運動，消耗小孩體力的最佳去處，中間的涼亭感覺像點綴也像休憩處，累了就可以坐在這裡小休片刻。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#大肚溪棒壘球場

地址：彰化縣彰化市聖安路55-2號

電話：無





彰化人氣打卡點：台鐵彰化扇形車庫

部落客 醬廖x食被秀 造訪 台鐵彰化扇形車庫 說：

這個扇形車庫建於1922年，現在是退役狀態，且為彰化市的古蹟，除了保留這個車庫還有火車，開放民眾入園參觀，很適合進行鐵道教育、文化認識，我個人認為大人小孩都超適合來這裡走走看看呢。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#台鐵彰化扇形車庫

地址：彰化縣彰化市彰美路一段1號

電話：04-762-4438





彰化人氣打卡點：戶羽機關車園區

部落客 Ann．榜哥．的那一刻 造訪 戶羽機關車園區 說：

很推薦大家來到戶羽機關車園區的紀念品店逛一下喔！裏頭可販售著一系列有關火車的商品，不少品項也只有在這園區才能買到喔！火車迷來到這可一定樂翻，真的要說不少商品我看了也都很想買回家蒐藏。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#戶羽機關車園區

地址：彰化縣彰化市彰美路一段3巷83號

電話：無





彰化人氣打卡點：彰化中興莊文創園區

部落客 Kiwi樂活食旅 造訪 彰化中興莊文創園區 說：

彰化中興莊也是青創基地，園區中不僅留下了建築物，也將建築物寫入不少歷史故事，這個眷村味特別在於各樣的調調都在其中...想好好逛都不是問題啊！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#彰化中興莊文創園區

地址：彰化縣彰化市中興莊38號

電話：請上網查詢各家商店之電話





彰化人氣打卡點：南天宮十八層地獄

部落客 Leona fun life -利歐娜。樂生活 造訪 南天宮十八層地獄 說：

南天宮十八層地獄是屬於大小朋友可以闔家同遊的景點，但提醒展示區燈光昏暗，又會有恐怖音效，對於黑暗或鬼神類較為害怕的大人或小朋友，請自行斟酌喔～<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#南天宮十八層地獄

地址：彰化縣彰化市公園路一段187巷12號

電話：04 -722-2587

