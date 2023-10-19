巧克力控必吃夢幻甜點來了！遍布日本全國各地的連鎖超商LAWSON，是不少人到日本旅遊時尋找宵夜與點心的好去處，自今年9月起LAWSON又再度攜手比利時頂級巧克力「GODIVA」推出3款全新香濃的巧克力點心，同步還開賣了LAWSON獨家5款「大人系超濃巧克力甜點」，上市後立刻就有超多巧克力控紛紛買來嚐鮮，由於這些甜點都是季節限定登場，如果近期剛好要到日本旅行的話，別忘了把握機會好好大快朵頤。



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比利時皇室御用的巧克力「GODIVA」，在巧克力界裡一直都是知名的頂級品牌之一，但由於價格偏高，因此不少人都是在特定節日才買來贈人或慰勞自己。如此要價不斐的GODIVA，卻經常攜手日本連鎖超商LAWSON的Uchi Café甜點系列，推出相當平價且依舊品質高級的巧克力點心，所以只要一有聯名商品誕生，就會吸引許多GODIVA迷搶買囤貨，只要稍微晚來，可能都必須等待隔天補貨。





LAWSON x GODIVA 巧克力雙餡銅鑼燒

這款「巧克力雙餡銅鑼燒」的外皮Q彈且略有嚼勁，中間夾了巧克力甘納許和巧克力鮮奶油兩種質感不同的內餡，而且甘納許又使用了兩種巧克力製作而成，讓巧克力控可以盡情享受滿滿的巧克力風味。





LAWSON x GODIVA 巧克力奶酪慕斯杯

愛吃甜的螞蟻人絕對不能錯過這款聯名杯裝甜點！由相當濃郁的奶酪巧克力慕斯、咖啡凍與巧克力鮮奶油所交織出的多層次口感，時而甜蜜、時而苦甜，是下午茶的最棒選擇之一。





LAWSON x GODIVA 巧克力夾心麵包

在這次的GODIVA聯名當中，能夠一口氣吃到最多巧克力內餡的就是這款「巧克力夾心麵包」了，別覺得它外表平實就味道一般，其實麵包內放了相當大量的濃郁巧克力鮮奶油，而且還有密集的巧克力豆鋪天蓋地鋪在鮮奶油上，打開包裝大口咬下去，絕對會讓你想要再來第二份。





LAWSON在今年9月除了率先推出與GODIVA聯名的3款精緻巧克力甜點，隔沒幾天也同步上市了自家全新打造的5款「大人系超濃巧克力甜點」，分別是「特上巧克力奶油捲」、「極濃巧克力泡芙」、「特濃巧克力夾心」、「爆漿巧克力可麗餅」、「入口即化熱可可」，每一款雖濃郁卻都帶有大人味的苦甜，也是巧克力控近期到LAWSON不可錯過的期間限定商品。



特上巧克力鮮奶油捲

LAWSON招牌甜點的鮮奶油捲，這次化身為令人難以抗拒的超濃巧克力口味，光是鮮奶油就已經使用了可可含量超過60％的法國巧克力，因此口感特別馥郁柔滑，最後再夾入略帶苦味的巧克力蛋糕當中，並在奶油上撒了巧克力碎片，讓這款巧克力鮮奶油捲的風味更不凡。





極濃巧克力泡芙

這款極濃巧克力泡芙的巧克力內餡，主打使用了比利時巧克力、濃厚的微苦巧克力奶油與鮮奶油所混合製成，並於泡芙外皮撒上可可粉，用料相當不手軟，每一口咬下都能吃到十分濃郁的巧克力內餡，讓人立刻就會有飽足感。





特濃巧克力夾心

在入口即化的巧克力奶油蛋糕之間，夾入由北海道煉乳、生巧克力和可可含量超過70％的巧克力製成的甘納許鮮奶油，輕輕一捏彷彿就會瞬間爆漿的外型，讓巧克力控看了都超想流口水。





爆漿巧克力可麗餅

這款「爆漿巧克力可麗餅」的醬料使用鮮奶油、北海道煉乳和生巧克力所製成，並包裹在薄嫩的巧克力餅皮內，大口咬下就能感受到巧克力奶油在嘴裡爆漿的過癮滋味。





入口即化熱可可

在5款LAWSON推出的濃郁巧克力甜點中，唯一一個飲品品項就是這款「入口即化熱可可」，因為材料使用了鮮奶油與可可含量超過60％的巧克力，因此口感絲滑濃稠，最後再灑上銀箔糖粉點綴，就能享受到這款微奢華的秋冬熱飲了。









日本LAWSON巧克力甜點

開賣日期：GODIVA聯名系列2023年9月5日起、超濃巧克力甜點2023年9月18日起

售價：

LAWSON x GODIVA 巧克力雙餡銅鑼燒：376日圓

LAWSON x GODIVA 巧克力奶酪慕斯杯：387日圓

LAWSON x GODIVA 巧克力夾心麵包：214日圓

特上巧克力鮮奶油捲：246日圓

極濃巧克力泡芙：235日圓

特濃巧克力夾心：194日圓

爆漿巧克力可麗餅：214日圓

入口即化熱可可：286日圓