玥老師在 Walker 占星讓你發揮過人優勢，雙子座能言善道助攻事業，水瓶座臨機應變創造財運，雙魚座以柔克剛獲得支持。



牡羊座：充實自我，展現專業

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週很適合充實自己的專業能力，別小看那些不起眼的事情，只要把手上的任務仔細完成，就能讓主管發現你的專業與特別。財運一般，需要透過努力工作提升正財，沒有過多的偏財運，收起幻想才能發揮你的真實力。







金牛座：克制好奇，不聽傳言

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢不佳，表面淡定的你，內心對於八卦也是十分好奇，提醒你這段時間在工作場合別聽太多傳言，對於沒有經過求證的事情，都需要持保留態度，以免成為他人利用的工具。財運方面，記得多評估潛在風險。







雙子座：懂得說話，事業轉強

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★★

新的一週運勢表現良好，人際互動跟事業發展有著密不可分的關係，善用你的機智，看人說話以拓展更多人脈，進一步帶動合作的可能。遇到有機會創業，別害怕困難，試著先了解市場趨勢。感情相處還要多加油，小心冷落伴侶。







巨蟹座：工作謹慎，不背黑鍋

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢欠佳，特別是發生在職場上的問題，很容易因為一時的疏忽，造成工作的失誤，更需要注意的是，預防同事或主管讓你背上黑鍋。不論是換班還是項目上的交接都需要仔細核對，才能不當代罪羔羊。







獅子座：包容伴侶，減少口角

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週請注意感情亮紅燈，兩個人容易因為看法的不同，造成口角不斷。那些無關緊要的小事，順著對方也無妨，別為了爭輸贏而傷害到彼此的感情，練習放下火爆的脾氣，用愛包容伴侶，讓你們能和平相處。







處女座：遇到瘋子，走為上策

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢容易發生突發狀況，影響你的進度規劃，工作上更可能遇到不講道理的人，與其跟對方爭論，不如淡定地遠離紛擾。利用閒暇時間，找一家美食餐廳，好好品嚐食物的美味，重新還給自己好心情。







天秤座：增加專業，認識同好

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週運勢中上，工作的部分都能符合預期，完成預定進度。有時間多學習相關的專業知識，不但可以增加職場上的競爭力，還能認識到志同道合的夥伴。感情方面表現不佳，提醒自己別用不耐煩的態度跟伴侶溝通。







天蠍座：調整作息，健康第一

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢一般，雖然沒有太多的煩心事，卻要注意免疫力下降的問題，為了工作跟理想，你常常忽略身體的訊息，小心累垮自己，反而離設定的目標更遠。早點休息不熬夜，才能有精神處理更多的事情。







射手座：感情糾紛，理智處理

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週，身邊會有桃花出沒，雖然可能是你欣賞的類型，但是別太樂觀，對方沒有你想像中的單純，多觀察相處細節，才能減少感情上的風波，別讓自己捲入三角關係中。這段時間工作表現不佳，趕緊努力跟上團體的腳步。







摩羯座：外緣運差，別太苛責

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢欠佳，周遭的人事物好像都跟你犯沖一樣，很難順心如意，特別是在與人溝通方面。請注意！對方會用成見看待彼此之間合作，不但無法理解你的想法，還容易誤傳出不正確的資訊，這段期間先降低標準，別苛求太多。







水瓶座：靈活變通，打開商機

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

新的一週運勢旺，財運轉強，多方收集理財的訊息，善用你的分析能力，增加投資獲利。工作的發展也是可圈可點，突破舊有的框架，發揮創意會有意想不到的收穫。感情甜蜜，找時間安排兩人浪漫的約會吧！







雙魚座：柔性溝通，貴人加持

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

本週整體運勢不錯，工作方面需要好好展現你的溫柔婉約，即使遇到問題都能招來貴人出手幫忙，跟人互動也要注意說話方式，保持禮貌友善的態度，就沒有談不成的事情，得到他人的支持讓你的發展更順利。



生命不同階段會有各自的風景，保持愉悅的心情，展開心胸讓我們感受其中。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。