又到了一年一度最適合賞楓的季節，東京地區每年楓葉時節大約為10月中～11月底，最晚12月中旬也能看得到，許多名勝也會舉辦秋季活動，甚至是夜間點燈，這些都是日本國內的大盛事，搶先看看日本網站公布東京人氣楓紅名勝排行榜，今年賞楓就去這些地方吧。





新宿御苑：都市中遺世獨立的日式庭園

賞楓期：10月中旬起楓紅，11月中旬～12月中旬適合觀賞

新海誠電影「言葉之庭」裡重要的取景點就是新宿御苑，夏季是綠意盎然的庭園，到了秋季更是熱門的市區楓紅景點。新宿御苑以地利之便，座落在新宿的各高樓之間，一出車站就能看到火焰般的楓紅，廣受都市居民歡迎。此外，園區前身為皇室御用地，規劃了日式庭園、英式及法式庭園等區域，每逢秋天，園區內充滿繽紛，除了紅葉，也能看到黃澄澄的銀杏。



▲圖片來源／(c)Tomo.Yun（http://www.yunphoto.net）



#新宿御苑

費用：入園JPY 500

交通：東京Metro「新宿御苑前站」1號出口步行約5分鐘





六義園：市區內就能欣賞夢幻夜楓的名勝

賞楓期：11 月下旬～ 12 月上旬

2023／11／22～12／3 18：00～20：30（最晚19：30入園）開放賞夜楓

六義園最早源自於江戶時代，被譽為東京最美的庭園之一，園區內的湖泊更是賞楓著名景點，紅葉映襯著湖水，搭配古典的茶屋，景色宛如畫作一般。日落後前往六義園，可以看到期間限定的夜間點燈活動。豔麗的楓紅搭配嶄新的光雕技術，呈現出幻想般的夜楓世界，非常推薦。



▲圖片來源／Photo AC



#六義園

費用：門票JPY 300（夜間點燈可能另外收費，詳情請見官網）

交通：JR・東京Metro南北線「駒込站」步行約7分鐘、都營三田線「千石站」步行約10分鐘







國營昭和紀念公園：東京票選第一銀杏與楓葉絕景

賞楓期：10月下旬～11月下旬

2023／11／03～11／26 為「黃葉・紅葉祭」，園區同時有「秋之夜散步2023」，銀杏大道、日本庭園將會夜間點燈

佔地遼闊的昭和紀念公園，是日本最大的公園，也是票選人氣第一的東京都秋日名勝，從新宿出發搭車約30分鐘。園區內的「日本庭園」有數百棵不同品種的紅葉，每到秋季都會各色深淺交映，非常優美。想體會金黃色的銀杏也不能錯過園內的銀杏大道。10月底園區會舉辦點燈活動，整排的銀杏木金閃閃景色壯闊。



▲圖片來源／Photo AC



#國營昭和紀念公園

費用：門票JPY450

交通：JR「立川站」步行約10分鐘；多摩單軌電車「立川北站」步行約 8 分鐘；JR「西立川站」步行約2分鐘







高尾山：搭上纜車從高處享受美翻天的楓紅

賞楓期：11月中旬～12月上旬

2023／10／28～12／3 為「2023 高尾山紅葉祭」

從新宿搭電車只要1小時就能抵達的郊山「高尾山」，是楓紅時節必訪的人氣景點；從山麓到山頂一路都被紅葉簇擁，想挑戰腳力步行登山或搭纜車欣賞周遭的楓葉絕景都很適合。登上山頂如遇好天氣，更能遠眺富士山與楓紅相互輝映。因為是指標級的賞楓景點，建議避開假日及提早上山，以免排隊過久失了興致。



▲圖片來源／Photo AC



#高尾山

費用：無（纜車需另外付費）

交通：京王高尾線「高尾山口站」步行約5分鐘





日光：自然美景、瀑布輝映的秋季楓紅

賞楓期：10月上旬～11月中旬

距新宿約2小時車程的日光，能享受群山綿延的壯闊楓紅景色，也能造訪世界遺產「日光東照宮」及「日光溫泉」等，是相當熱門的近郊景點，日光的楓紅來得比東京早一點，如果你的旅程訂在10月，或許能避開人潮，提早狩獵到紅葉景致。



▲圖片來源／Photo AC

費用：無（依各景點不同）交通：搭乘JR新幹線／特急抵達「日光站」或搭乘JR／東武鐵道抵達「東武日光站」後轉乘巴士或租車。計畫追楓之旅時總是會肚子餓，這時候的你一定還會需要對味的日本酒與秋季美食。搶先在台灣預約，賞楓行程更完美喔！※Walker 讀者專屬優惠：結帳輸入「WalkerGoJP」 即可享有日本地區商品 日幣2,000折抵優惠（使用期限至 2023/10/31)