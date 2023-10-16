嘉義新港一日遊必吃美食、必訪景點推薦！來到嘉義新港，除了參拜奉天宮、吃稱霸全台生炒鴨肉羹之外，還藏有許多寶藏美食和景點等著大家發掘。這次特別整理9個新港小吃、新港景點推薦，有今年一月才對外開放的林懷民老家「培桂堂」、玻璃屋「星巴克特色門市」等，揪大家來趟嘉義新港一日遊。







嘉義新港一日遊：培桂堂

於今年一月整修完成、對外開放的「培桂堂」，是近百年的嘉義縣定古蹟，早年為林開泰醫師的居所，後代子孫出了15位博士，故在地人又稱之為「博士窩」。有別於傳統的三合院，前方建築為閩南設計、後方住家則是呈現日式風格，並且融入洋房的風格，是嘉義新港最新文化景點。



#培桂堂

地址：嘉義縣新港鄉大興路19號







▲圖取自「培桂堂」官方粉絲團。



嘉義新港一日遊：星巴克嘉義新港門市

星巴克首次進駐嘉義縣定古蹟中，位於林家老宅培桂堂後方，極簡的木質線條加上大片玻璃落地窗，讓人坐在此處喝杯星巴克看著窗外綠意和老宅歷史痕跡，慢下心來細細品味。而二樓露台座位區也不能錯過，在指定時段可通往二樓將林家古宅盡收眼底。



#星巴克嘉義新港門市

地址：嘉義縣新港鄉大興路19號





嘉義新港一日遊：新港古早味

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 新港古早味 說：

整把蔥下油鍋炸，外皮酥脆可以吃到濃郁的蔥香，不過因為麵衣吸油所以吃多會有點油膩感。外型獨特的豆腐角很大一個，外皮看起來跟蚵嗲有點相似，不過是三角形的，金黃酥脆一口咬下是軟的喔！<全文介紹>



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#新港古早味

地址：嘉義縣新港鄉中山路奉天大廈16號







嘉義新港一日遊：大樹腳阿欽伯粉圓

部落客 那倆人玩樂人生 造訪 大樹腳阿欽伯粉圓 說：

第一次喝時有被這滿滿的粉圓給嚇到，粉圓給的量接近有3/2居多，還能調甜度和冰量，對Linda來說最好不過了，因為目前Linda不太愛喝甜的，但卻很愛鮮奶粉圓不加糖，這家剛好粉圓本身也沒什麼甜度。<全文介紹>



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#大樹腳阿欽伯粉圓

地址：嘉義縣新港鄉福德路110號







嘉義新港一日遊：新港奉天宮生炒鴨肉羹

部落客 小美小美 造訪 新港奉天宮生炒鴨肉羹 說：

新港鴨肉羹用料很大方，滿滿一碗筍子和鴨肉～鴨肉和筍子經過大火拌炒後迷人的鑊氣還有個特別的焦香，這個爆炒過後的味道是讓所有饕客最念念不忘的。<全文介紹>



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#新港奉天宮生炒鴨肉羹

地址：嘉義縣新港鄉中山路奉天大廈17號







嘉義新港一日遊：新港冷凍芋

部落客 那倆人玩樂人生 造訪 新港冷凍芋 說：

新港冷凍芋的份量是目前那倆人吃過的最多的一杯，裡頭的芋頭大約裝有3/2以上，給的算很有誠意，芋頭吃起來算Q彈軟綿，甜湯的甜度也剛剛好。<全文介紹>



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#新港冷凍芋

地址：嘉義縣新港鄉中山路29號







嘉義新港一日遊：板陶窯交趾剪黏工藝園區

部落客 優尼太太 造訪 板陶窯交趾剪黏工藝園區 說：

充滿濃濃東方美學的庭園園區，裡面處處充滿台灣珍貴的交趾剪黏工藝作品，在這片綠意盎然的園區內，結合了大量的交趾剪黏作品、餐飲及童趣的設施，非常適合攜帶全家大小來遊玩。<全文介紹>



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#板陶窯交趾剪黏工藝園區

地址：嘉義縣新港鄉板頭村42-3號







嘉義新港一日遊：新農豆食堂

部落客 珍太妃 造訪 新農豆食堂 說：

外觀建築以現代融入日式風格、內部則保留了舊有的木造屋頂，一入內就被這浪漫的玻璃屋給吸引，以白色波浪帷幔點綴出夢幻氛圍，整排塌塌米與圓桌席坐，另外還有方型桌椅區。<全文介紹>



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#新農豆食堂

地址：嘉義縣登雲路111巷2號之1號







嘉義新港一日遊：板頭村交趾剪粘藝術村、百年復興鐵橋

部落客 旅遊夜市趴趴走 造訪 板頭村交趾剪粘藝術村、百年復興鐵橋 說：

與板頭厝車站相反的這條路上，出現了好幾隻四隻腳的動物，有牛也有驢，相同的是身上都是由馬賽克磁磚所拼貼的美麗圖騰，覺得喜氣洋洋<全文介紹>



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#板頭村交趾剪粘藝術村

地址：嘉義縣新港鄉板頭村



