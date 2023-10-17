說到新店景點，十之八九的人第一印象就是「碧潭」，但對於新店在地人而言，碧潭水岸另一側的「安坑」才是週末最愛的秘密基地。首推位於碧潭旁的「和美山步道」即便是零基礎也能輕鬆步行；貓奴搶預約的「貓谷」則是有50隻超萌貓咪作陪；近年新開放的陽光運動園區兒童遊戲場「天空吊橋」、十四張歷史公園「穀倉高塔溜滑梯」，都是遛小孩的人氣景點。這次整理7個新店安坑打卡點，週末就來走訪新店人的秘密基地。







新店安坑景點推薦：貓谷

部落客 neru.foodie 造訪 貓谷 說：

在新店山區的貓谷真的很厲害！有50隻貓貓坐鎮直接吸好吸滿，不過地點蠻偏僻需要有交通工具才到得了～<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#貓谷

地址：新北市新店區雙城路175號







新店安坑景點推薦：二叭子植物園

部落客 是艾思，不是火拳。 造訪 二叭子植物園 說：

親子小徑旁有一生態溝，有別於混凝土的排水溝，植物園的生態溝是結合生物保育、景觀美感、環境教育與融入自然的設計，使用天然的石材堆砌而成的生態溝、集水井與石壩。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#二叭子植物園

地址：新北市新店區雙城路279號





新店安坑景點推薦：陽光運動園區兒童遊戲場

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 陽光運動園區兒童遊戲場 說：

陽光運動園區最新打造的兒童遊戲場讓人耳目一新，感覺有跳脫以往的共融式遊戲場模式，設施也完善。<全文介紹>



#陽光運動園區兒童遊戲場

地址：新北市新店區安業街47巷9弄4號







新店安坑景點推薦：一畝田咖啡

部落客 路比食旅Life 造訪 一畝田咖啡 說：

如果不是當地人，應該很難會發現這裡有個世外桃源咖啡廳，可以說是在叢林裡的咖啡廳。很愛這個沙發區，一個人來可以選擇坐在這裡，望這窗外喝著咖啡，很愜意。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#一畝田咖啡

地址：新北市新店區安一路二段200號







新店安坑景點推薦：暖暖小日陽

部落客 快樂雲 造訪 暖暖小日陽 說：

在布佬廚房旁的庭園咖啡館～暖暖小日陽，門口的草皮與花園一定會吸引人們的目光，安坑輕軌開通後，週末也是吸引了許多人到此一遊，若想感受悠閒時光的話，還是得選擇平日造訪哦！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#暖暖小日陽

地址：新北市新店區車子路137號







新店安坑景點推薦：和美山步道

部落客 是艾思，不是火拳。 造訪 和美山步道 說：

和美山登山步道最為知名的兩條路線是綠線的親山步道及藍線的水岸步道。親山步道是踏著一階階的階梯，前往和美山山頂，而水岸步道則是沿著碧潭的沿岸漫步，無論是親山或是近水，都擁有歷史痕跡與自然生態。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#和美山步道

地址：新北市新店區







新店安坑景點推薦：十四張歷史公園

部落客 撰風 造訪 十四張歷史公園 說：

遠遠就能看到超大的穀倉高塔溜滑梯，想必小朋友們應該都會興奮地大叫吧！溜索也是大排長龍的項目，有兩種形式，一種是給小小孩坐著並加上防護欄的，另一種是直接踩抓在上的，兩種應該都蠻有趣的。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#十四張歷史公園

地址：新北市新店區央北二路



