正準備來一趟花東小旅行，就一定要搶先看捷絲旅花蓮中正館與趣淘漫旅-台東聯手推出的網限定「買1晚送1晚，三天二夜花東雙城自遊行」住宿專案，一次可以住到在花東地區最有人氣的兩間旅宿。雙人房2晚只要4,199元起，四人房2晚5,998元起，每人每晚最低1,050元起。
推薦閱讀：台北漢來大飯店10/7試營運！台北漢來大飯店推出試營運優惠價7956元，再加碼送2000元漢來餐飲住宿券。
捷絲旅花蓮中正館位於花蓮市中心的樞紐交通便利、鄰近火車站，周邊不僅有當地特色美食和伴手禮店，還與許多當地熱門景點相連，如花蓮文創園區、東大門夜市、南濱公園、七星潭等。同時專案入住旅客，享Just Café 捷食藝自助式早餐買一送一優惠，並且館內附有停車場供旅客免費使用，入住再享貴賓禮遇，每日下午三點至晚上十點，提供迎賓茶點無限暢飲，咖啡、紅茶、紐西蘭Talley's冰淇淋、懷舊零食等。
趣淘漫旅-台東為知名連鎖飯店凱撒集團旗下的年輕品牌，以自由自在、冒險為品牌精神，於2020年6月插旗台東。飯店距離台東火車站步行不到3分鐘，出站即可入住，另結合預約租車服務，租車、還車皆可在飯店櫃台一站式完成。同時，飯店2F交誼廳全新規劃推出週五至週日20:00~21:30房客限定「趣饗食光」，免費提供多種點心、零食、在地飲品、多款泡麵。並且，預訂此檔限定專案入住旅客，除提供活力早餐買一送一優惠之外，每房加碼再贈星巴克美式咖啡2杯。
捷絲旅花蓮中正館
地址：花蓮縣花蓮市中正路396號
專線： 07-972-3560
官網：https://www.justsleephotels.com/hualien/tw
趣淘漫旅-台東 ：台東縣台東市新站路260號
訂房專線：089-231-188
趣淘漫旅-台東官網：https://taitung.chamcham.com.tw/