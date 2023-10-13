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德州鮮切牛排買一送一！對中證件號碼買12盎司肋眼牛排送8盎司火烤德州牛排，加會員再送送冠軍豬肋排。

2023-10-13 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐 人氣：1,208
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編輯 李維唐

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想吃原汁原味的美式牛排，就一定不能錯過超人氣的德州鮮切牛排，這一次Texas Roadhouse德州鮮切牛排為了慶祝9歲生日，除了祭出明星商品7折優惠，更加碼只要證件對中「1、0、2、5」任一碼，點購12盎司肋眼牛排，即送「8盎司火烤德州牛排 」乙份。
德州鮮切牛排買一送一
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Texas Roadhouse德州鮮切牛排9週年推出「明星商品7折特惠」的美味火烤饗宴。同時，10/17至11/6持指定有效證件號碼包含「1、0、2、5」中的任一碼，在全台德州鮮切牛排分店內用點購12盎司肋眼牛排，即免費獲得一份價值720元的8盎司火烤德州牛排（不含配菜）。凡點購德州鮮切牛排週年慶牛排優惠，可以250元加購價享用德州辣牛肉醬起司薯條；以及德州辣牛肉沾醬也只要銅板價90元。
德州鮮切牛排買一送一


同時，歡慶Texas Roadhouse德州鮮切牛排來台9週年，10/17至11/6到Texas Roadhouse德州鮮切牛排消費並透過LINE官方帳號綁定為開展餐飲集團的新會員，將加碼獲得週年慶限定好禮「免費四骨冠軍豬肋排」兌換券乙張。
德州鮮切牛排買一送一

 

 

Texas Roadhouse德州鮮切牛排火烤德州牛排免費吃

活動期間：2023年10月17日至2023年11月6日。
活動內容：指定證件號碼含1、0、2、5任一數字，內用點購12盎司肋眼牛排即贈送8 盎司火烤德州牛排。

凡點購週年慶優惠，即可加購以下超值開胃菜(數量有限，售完為止)
(1) 德州辣牛肉醬起司薯條，加購價250元（原價350元）
(2) 德州辣牛肉沾醬，加購價90元（原價160元）


Texas Roadhouse德州鮮切牛排 9週年新會員再享豬肋排

活動期間：2023年10月17日至2023年11月6日。
活動內容：活動期間，到店用餐並透過LINE官方帳號綁定為開展餐飲集團會員，可享台灣地區TGI FRIDAYS和Texas Roadhouse之眾多品牌好禮，週年慶再加碼贈價值320元的「四骨豬肋排」兌換券乙張。

 

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買一送一 鮮切牛排 德州牛排
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