玥老師在 Walker 占星提醒你各星座的大小事，牡羊座止住衝動不傷人，雙子座捲入紛爭少說話，天秤座外出小心平安就好。



牡羊座：不發脾氣，以免傷人

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢差強人意，工作的表現還能跟上大家的進度，但是不容易有突出的成績，暫時不用太勉強自己，順著局勢發展就好。個性急切的你，在與人相處的部分需要多注意，放慢說話的速度，三思而行以避免傷害到身邊的人。







金牛座：成熟穩重，貼心陪伴

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週感情發展漸入佳境，跟伴侶互動不用煩惱要如何逗對方開心，陪在對方身邊，就能讓另一半感到安心。生活中用心去觀察伴侶的心情起伏，更有助於拉近彼此的關係。工作運勢中上，一切都在你的掌握之中。







雙子座：少說少錯，閃過紛爭

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢如洗三溫暖，明明是好心想幫助他人，卻因為事情發展超出預計的結果，反而讓你變成他人怪罪的對象。這段時間把心思放在自己身上，盡力完成份內的工作，不隨便發表意見，以免捲入別人的紛爭之中。







巨蟹座：展現殷勤，打動人心

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週，可以在感情方面多努力，有心儀對象的朋友，勇敢去表達你的善意與關心，就能漸漸打動對方。家庭成員會遇到一些麻煩事，需要你出力幫忙，除了安排時間照顧家人，更要記得讓自己有喘息的空間唷！







獅子座：熱情洋溢，吸引目光

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢亮眼，天生具有王者氣勢的你，全身上下散發著魅力，異性與你互動的過程中，對方很容易被你的熱情吸引。別有太多顧慮，大膽做自己想做的事，更能顯得你的自信跟獨特，工作方面，只要用心就有好成績！







處女座：練習低調，慎選朋友

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週運勢尚可，遇到瑣碎的工作需要多次檢查，細心處理手上的任務，讓你能在職場上安穩不出包。還要特別留意人際關係的問題，不是每個人都能掏心掏肺，請練習忍住心直口快，小心私事被身邊的人誤傳。







天秤座：出門在外，平安是福

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢進入變動的磁場，出門在外容易遇到突發狀況，讓你措手不及。面對忙碌的生活，你需要放緩腳步，才有更多的時間跟空間去應變問題，過程中難免會有挫折，別太糾結那些不開心，人能平安就是最大的福氣。







天蠍座：意外之財，好運敲門

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★★★☆

新的一週好運不斷，想要創業或是轉換跑道的朋友，請好好把握這段時間，多跟相關的人士交流請益，有機會謀得適合的職位。在財星加持之下，不妨試試手氣帶動你的意外之財。感情緣分還算順心，讓著伴侶，不給自己添麻煩。







射手座：辛苦打拼，有所收穫

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢比較辛苦，各方面都需要腳踏實地，沒辦法用投機取巧的方式做事情，雖然少了捷徑，但至少一份耕耘，會有一分收穫。感情緣分不足，兩人在溝通上難有共識，這段時間避免討論重要的話題，輕鬆聊天更能自在相處。







摩羯座：為愛付出，別太計較

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週運勢好轉，工作表現有新的進展，跟同事合作懂得「睜一隻眼，閉一隻眼」，就能低空飛過門檻，完成既定目標。愛情方面，請收起內心的小算盤，多看伴侶的優點，別計較付出的多寡，感情才能長久經營。







水瓶座：金錢損失，預防小人

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢與小人過招，你會開始聽到他人對自己的議論，先不用管那些閒言閒語，保留證據自然能還你清白。與金錢相關的工作業務都需要留下單據與證明，以免一個不小心造成虧損，最後還要替他人收拾爛攤子。







雙魚座：粗心大意，影響團體

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週運勢不佳，你會突然失去前進的動力。上班時，整個人魂不守舍，閒下來就開始放空，連主管交派的重要任務，也是「左耳進，右耳出」，這時候趕緊喝杯咖啡讓自己提起精神，以免因此影響到整個團隊的運作。



大家都有自己的個性，與再熟悉的人都要保持彈性，才能維持彼此的距離美。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。