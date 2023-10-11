熱愛看《古惑仔》兄弟之間出生入死的革命情懷的粉絲，絕對不能錯過這部被封為韓版《無間道》的警匪臥底韓劇《惡中之惡》，找來「雙男神」池昌旭、魏嘏雋搭擋，池昌旭身為警方臥底遊走在黑、白兩道，試圖偵破縱橫在中、日、韓三國的大型毒品組織，每集都有電影規模的打架大場面，頭破血流的火拼現場被列為18禁，Walker盤點本劇5大看點，一共12集，現在跟上還來得及。

一、池昌旭與魏嘏雋的Bromancec火花超有感

Disney+最新推出的犯罪動作韓劇《惡中之惡》由池昌旭與魏嘏雋聯手演出，兩位都是男神等級人物，池昌旭飾演潛入黑幫的臥底朴俊末，他想方設法要得到幫派老大鄭企鐵（魏嘏雋飾演）的信任，使出苦肉計獲得對方信任，在一次鬥爭之下篡位成功，鄭企鐵主動吩咐「從今天起朴俊末在我身邊保護我」，兩人之間產生奇妙又曖昧的火花，既提防著對方，又花心思保護著對方，劇中bromance「基」情讓人心癢癢，重現黑白兩道禁忌情誼。



▲圖片來源／Disney+



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二、韓版《無間道》，被好「基」友背叛最痛。

《惡中之惡》又被封為韓版《無間道》，池昌旭注定成為狠狠捅鄭企鐵一刀的關鍵人物；故事設定年代為1990年，片中精心設置懷舊場景、背景，BB.Call、掀蓋手機等物件都是該年代才能看到的，將復古風格描繪得淋漓盡致，而戲劇裡，幾位黑幫份子穿著筆挺西裝逞兇，頗有港片氣息，劇集公開前3集便獲得好評，讓喜愛《無間道》系列題材的忠實粉絲很有即視感。

最刺激的是，池昌旭身處險境，臥底身份數度差點被發現，但每回都驚險渡過難關，雖然是司空見慣的間諜劇情，但過程還是刺激到讓人心跳漏拍，深怕主角一不小心就沒了性命，《惡中之惡》集集反轉，看他如何化險為夷，讓人不知不覺中一步步掉入劇情裡。



▲圖片來源／Disney+



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三、《惡中之惡》上演角頭黑吃黑，大場面精彩鬥毆。

魏嘏雋曾學過一點格鬥技術、拳擊、特技，熱愛打拳擊的他，經常在社群網站上貼出受訓影片，過去也在多部電影裡展現好身手，這次接下《惡中之惡》主演，自然少不了暢快又流利的對打場面，就算被逼到，他還是有辦法脫身，展現1打10的超強戰鬥力。

另一位主角池昌旭過去多次演出特務角色，繼戲劇《守護者K2》、《HEALER治癒者》後，再度為粉絲帶來帥氣無比的打鬥本領，拳脚功夫難不倒他，在被眾人包圍時殺出一條血路，凶狠度不輸魏嘏雋，兩位主角默契百分，為戲劇大大增添看點。



▲圖片來源／Disney+



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四、複雜三角戀情，老大愛上妻子，面臨人性最大考驗。

《惡中之惡》作為接檔《MOVING異能》的大場面韓劇，每集都是電影等級大規模製作，首集上演百人亂鬥，兩位高顏值男主角池昌旭與魏嘏雋殺人不眨眼，在劇裡大展身手，拿起銳利長刀手刃敵人，以極其殘忍的手段鬥毆，而兩人帥氣的外貌也為打戲加分不少，兩種特質的幫派男神任觀眾挑選，拳拳到肉的動作場面精彩可期。而劇裡除了警察派出的臥底，幫派也是內憂外患，毒品集團每個人都想當老大，上演「不能相信任何人」系列心理戰，一心只想除掉對方，角頭黑吃黑糾紛四起，每當又發生慘無人道的命案，都會使得觀眾繃緊神經，看得目不轉睛。▲圖片來源／Disney+▲圖片來源／Disney+

魏嘏雋在本劇完美演繹黑社會的鐵漢柔情，他所飾演的鄭企鐵雖背著無數條人命，卻也讓人討厭不起來，他對初戀用情至深，更對出生入死的幫派隊友重情又重意，只要救過他的命，就是毫無保留相信對方，正因如此深得兄弟尊敬。

《惡中之惡》最大重頭戲就是魏嘏雋、池昌旭、林世美3人複雜的戀情，魏嘏雋對初戀念念不忘，在某日發現她與池昌旭竟是舊識關係，進而把放在身邊照顧，但他沒想到的是，兩人其實是夫妻關係，投入同一場臥底行動，只為推翻毒品走私交易。

這場臥底行動輸家、贏家難分，本劇把人性道德面刻畫得真實，池昌旭多次面臨道德感考驗，敬愛的岳母離死前無法見對方一面，身為卻要對人民保姆幫派兄弟下毒手，他柔弱的心將成為臥底行動最致命又最危險的弱點。



▲圖片來源／Disney+



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五、《新世界》、《當男人戀愛時》的製作團隊。

《惡中之惡》拍攝手法、劇情背景、燈光效果都飄出濃厚的港式「古惑仔」味道，本劇製作團隊正是打造出《闇黑新世界、《當男人戀愛時》的劇組，擅於拍攝犯罪臥底題材，把黑幫裡的心狠手辣、暴力械鬥表現得很到位，既有港片風格，也帶有本土的韓國警匪片特色，打造最令人揪心的間諜韓劇。



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