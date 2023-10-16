泰式料理真的很適合萬聖節，多層次的口感，加上趣味的造型美食，讓人無法拒絕。人氣泰菜Lady nara特別推出全新「黑夜降臨」萬聖節限定美食，運用芝麻、竹炭等黑色元素，將餐點化身暗黑系邪餓鬼怪，搶攻萬聖節必吃清單。



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Lady nara今年首推運用竹炭粉將舒芙蕾大膽染色，注入細緻濃厚黑芝麻內餡，搭配南瓜卡士達淋醬、蔓越莓與竹炭脆餅，並將草莓芝麻大福化身超Q萌「靈莓小鬼」，超吸睛的造型絕一定讓人捨不得吃。造型特調「紅眼幽靈黑奶茶」，濃郁芝麻交織厚實奶香，搭配白巧克力製成的眼球一起飲用，真的讓人很喜歡。







此外，還有不能錯過的主食，獨家運用鯷魚、魚露與羅勒所製成的創意泰式青醬「烏睛嘛黑義大利麵」，蒜香清炒融入竹炭粉，麵體完美吸附濃厚醬汁，微辣鮮美、爽口帶勁，每個角度都好拍，每一口都讓人停不下來，堪稱萬聖節，必吃萬聖美食。









Lady nara 黑夜降臨 萬聖節限定活動

Lady nara 黑YOU！就是你

活動期間：2023/10/13(五)～2023/11/05(日)，共24天。

活動辦法：凡姓名內有「黑、夜、降、臨」任一字(可同音)，出示姓名證件，即享萬聖節限定飲品「紅眼幽靈黑奶茶」優惠價$99。(原價$180)



Lady nara 暗夜變裝SHOW

活動期間：2023/10/13(五)～2023/11/05(日)，共24天。

活動辦法：凡穿搭黑色系服飾，或萬聖節裝扮來店用餐，即可享萬聖節限定「主食+甜點+飲品」組合優惠價$888。(原價$980)



Lady nara 黑暗榮耀

活動期間：2023/10/13(五)～2023/11/05(日)，共24天。

活動辦法：凡點任一「黑夜降臨」新品，拍照上傳至FB活動貼文留言處，活動結束後，統計按讚數最高的前三名，獲得「$1031現金抵用券」壹張。