萬聖節甜點7選！搞怪無極限「7間萬聖節甜點」八月堂蜘蛛可頌、全聯木乃伊巧克力領軍，銅板價打造萬聖節搞怪氣氛。

萬聖節造型甜點、麵包7選！一年一度最搞怪的萬聖節即將到來，各店家紛紛推出限定搞怪餐點營造濃濃的過節氣氛。這次精選7間搞怪又不失可愛的「萬聖節造型甜點、烘焙麵包」，包括八爪蜘蛛造型的可頌、幽靈造型的Mister Donut甜甜圈、獨眼小怪獸的雲朵菠蘿，就連全聯也推出限定造型麵包，只要用銅板價就能打造萬聖節氛圍。





八月堂萬聖節可頌

每年萬聖節，八月堂都會推出可愛搞怪的造型可頌，讓大家萬聖節開趴不怕沒有可愛甜點坐鎮。今年除了有經典款纏繞繃帶「神鬼木乃伊」是檸檬糖霜口味；苦甜黑巧克力「大眼八腳怪」則是有著詭異大眼睛；以及披著大福外皮的「搗蛋小幽靈」，更推出全新「暗夜蝙蝠可頌」，酥鬆的巧克力可頌內餡擠滿香草卡士達醬，上頭用蝙蝠造型巧克力、緋紅草莓乾妝點，可可愛愛的造型可頌控看到就想買。另外也推出買五送一優惠，讓人。



八月堂萬聖節可頌

販售時間：即日起至2023/11/5

優惠活動：萬聖節限定可頌享買五送一優惠(價低者贈，不與門市其他優惠並用)。







菠匠萬聖節造型菠蘿

獨創脆皮雲朵菠蘿的「菠匠」，以每日新鮮現做、外酥內軟的菠蘿，擄獲許多麵包控的胃。今年首度推出搞怪萬聖節造型，有巧克力菠蘿偽裝的「復活木乃伊」；經典原味脆皮菠蘿中擠進滿滿巧克力卡士達醬、在用巧克力大眼睛裝飾「獨眼小怪獸」，兩款限定搞怪菠蘿於10/13開賣。



菠匠萬聖節造型菠蘿

開賣日：10/13

款式：復活木乃伊、獨眼小怪獸





全聯、大潤發萬聖節麵包

作為同集團的全聯和大潤發，也同步推出期間限定萬聖造型麵包，全聯阪急麵包有強勢回歸的「木乃伊巧克力」，內餡的巧克力微加熱後猶如生巧克力般，只要30元就能吃到。還有撒上繽紛彩虹糖粒、棉花糖和OREO碎「黑色派對」和「檸檬糖霜核桃肉桂捲」。大潤發則是有「巫婆手指、木乃伊麵包、蜘蛛菠蘿麵包、精靈大福、芋泥眼球」，每一款都搞怪又不失萌感。



全聯、大潤發萬聖節麵包

販售時間：10/6~10/19







Mister Donut「獨眼波提」萬聖節甜甜圈

Mister Donut萬聖節限定「獨眼波提甜甜圈」開賣！今年萬聖節，Mister Donut特別推出6款搞怪甜甜圈系列，無論是應景的南瓜、幽靈，還是獨眼系列甜甜圈，通通讓人可愛又好拍。除此之外，同步推出秋冬濃郁飲品「濃可可牛奶、可可伯爵鮮奶茶」期間限定買一送一優惠，當下午茶剛剛好。



全文介紹、詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/371684







Krispy Kreme萬聖甜甜圈

就是要讓甜甜控大喊：有嚇到、但又好想吃。一年一度的萬聖來臨，Krispy Kreme再次推出讓人尖叫、又很喜歡的萬聖節甜甜圈，不只是要造型讓人尖叫、更要讓粉絲們甜到直呼再來一杯茶壓壓。這一次Krispy Kreme「萬聖夜驚魂」系列甜甜圈一共有三款，在指定時間完成活動，再加碼抽原味甜甜圈。



全文介紹、詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/371736





麗緻坊萬聖限定麵包及甜點

誰說不能簡單就來個萬聖趴，麗緻餐旅集團麗緻坊了解到很多人想在萬聖節簡單開個「甜點美食趴」，因此特別推出8款萬聖節限定麵包及甜點，以幽靈、木乃伊等不失可愛的吸精造型，引人注目。並選用米歇爾頂級可可粉、法芙娜巧克力、新鮮南瓜泥、核桃與亞麻子等精選食材，簡單在家、在公司打造好吃又好拍的萬聖鬼怪趴。



全文介紹、詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/371745







台北文華東方酒店文華餅房萬聖節限定甜點

一年一次不給糖就搗蛋！為了讓今年的萬聖節可以有更多甜點的選擇，台北文華東方酒店文華餅房特別推出多款萬聖節限定的甜點，以萬聖節經典的科學怪人和巫婆湯為主題元素，打造出令人垂涎的萬聖限定甜點，要讓每一位甜點控都可以吃到讓人開心的萬聖甜點。



全文介紹、詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/372026



