以年輕客群為主，時刻掌握台北西區流行脈動的京站時尚廣場新改裝，B1全新區域「Qlice的夢遊鞋境」，以「愛麗絲夢遊仙境」故事為專區改造原型，「尋寶探秘」為概念，千雙高CP值女鞋、萬件夢幻飾品任你搭。為鼔勵顧客在日常生活落實綠生活準則，京站提倡二手物資再利用以減少浪費，響應「舊鞋救命國際基督關懷協會」！即日起-10/31日，顧客在1F客服中心捐出舊鞋或舊衣，即可獲得B1 Qlice專區100元抵用券乙張。





「Qlice的夢遊鞋境」亮點1：流行集散地，全台獨家女裝MISCH MASCH

已在日本成立20年的專櫃女裝「MISCH MASCH」，以全台首櫃進駐京站，開幕期間與日本同步流行新款、秋冬當季服飾、時尚大衣與經典配件，全面特價後再打9折，用千元小資價格就能把日本專櫃女裝帶回家，穿出與超人氣模特「林田岬優Miyu Hayashida」一樣的時尚感，日常約會或正式工作場合都能輕鬆穿搭。全台首櫃開幕慶即日起到10/31，商品全面特價再打9折、滿3000元折300元、滿6000元折800元。





「Qlice的夢遊鞋境」​​​​​​​亮點2：集結AS集團「BYHUE」及3家女鞋、4家飾品，萬種款式商品自由配

AS集團質感女鞋品牌「BYHUE」，不管是高級大人感、韓系優雅風、質感個性派鞋款，通通都有，即日起至10/25，滿3300元現抵300元，日系美鞋「ORiental TRaffic」、都會女性熱門首選品牌「GDC」、MIT日韓風格品牌「Avivi」，以上指定鞋款品牌，持Q卡單筆消費滿2000元現抵300元(部分商品除外，不累抵)及4家流行飾品「yume」、「果銀」、「W.soul」、「Cherie」，即日起-10/22，持Q卡於專區消費累計滿2000元，就送WOKY手提輕芯鈦瓷保溫杯750ML乙個(限量100份，每卡限兌換乙次)。





「Qlice的夢遊鞋境」亮點3：一站就變美，奇幻森林購物空間氛圍，變美不再只是夢境

不管是氣質、酷辣、日系、文青、甜美，在「Qlice的夢遊鞋境」一站就能變美，即日起至10/31，Q卡友於專區消費累計滿2,000元即可參加抽獎，有機會可以抽到2,000元女鞋提貨券(3名)，1,000元飾品提貨券(3名)。

