回來了！双聖回來台北大安區了，6、7年級的小朋友的回憶，只要考100分就有双聖聖代可以吃。双聖再次回歸大安區，於美侖飯店1樓打造双聖美式早午餐概念店，並且每日供應最味美味双聖早午餐。同時歡慶双聖大安店於10/18正式開幕，双聖聯手美侖飯店推出開幕消費滿千抽美侖101景觀套房，開幕限定活動。





双聖大安店選址於美侖飯店一樓，以捷運出站即到店概念坐擁絕佳地理位置，同時每日供應早午晚餐。其推薦首選双聖經典早餐，以澎湃組合聞名，包含香氣四溢的美式鬆餅、沾滿蛋液口感綿密的法式吐司搭配炭烤雞肉或是培根等多種蛋白質選項，早餐不可少的太陽蛋及薯餅也完美呈現其中，是首次來到双聖的早餐最佳選擇。





此外，双聖的人氣品項班尼迪克蛋將半熟水波蛋置於英式馬芬後淋上特製荷蘭醬，搭配草莓優格及生菜沙拉維持均衡營養，肉品選擇可選擇香氣十足的煙燻鮭魚抑或是碳烤雞肉等多種品項，切開水波蛋後蛋液包覆馬芬上，視覺上馬上吸引手機的目光。法國吐司則將軟綿吐司浸泡於蛋液中，待充分吸附蛋汁後將兩面煎至金黃，外酥內嫩口感搭配炒蛋與薯餅是双聖早午餐的人氣選項。





最後，以双聖最為經典的自製冰淇淋所打造的「愛戀巧克力」即將再度秒殺手機記憶體，先運用啾啾巧克力及棉花糖堅果冰淇淋鋪底，放上濃郁布朗尼塊及Q彈棉花糖，灑滿爽脆焦糖爆米花後擠上綿滑鮮奶油，杯頂運用手作巧克力櫻桃綴點而成，每一口都能感受雙重巧克力冰淇淋風味彼此和諧交融，醇厚布朗尼及爆米花則增添口感，是巧克力控絕不可錯過的聖代風味。









双聖大安店開幕 消費滿千抽美侖飯店平日住宿券

活動時間：10/20 (五) -12/17 (日)

活動方法：

1、活動期間內單筆訂單消費滿千

2、追蹤双聖官方IG帳號並於IG限時動態 @swensenstw

3、即可向分店夥伴索取抽獎券一張



