在忙碌上班生活中，時常在下午工作的時候好沒力，一有工作空檔時一定要好好放鬆一下！統一蛋糕屋推出超療癒新品「蜜雪甜心蛋糕」，提供上班族午茶蛋糕新選擇。蜜雪甜心蛋糕使用龍眼蜂蜜製成柔軟蛋糕體搭配進口奶油調製的滑順奶霜，中間夾入香甜的蜂蜜果醬，一次就能擁有奶霜和蜂蜜果醬的雙重享受，無論早餐或是下午茶，讓自己來段甜蜜時光吧！





以多款熱門蛋糕佔據超商蛋糕銷售排行的「統一蛋糕屋」，推出全新新品「蜜雪甜心蛋糕」，香甜柔軟蛋糕體添加蜂蜜領導品牌「蜜蜂工坊」特選優質龍眼蜂蜜，一入口就能感受到美好蜂蜜香氣，內餡則選用芬蘭進口的Valio發酵奶油和紐西蘭奶油打發的滑順奶霜，更令人驚喜的是奶霜中還藏著蜂蜜果醬，雙重餡料讓蛋糕口感大滿足，讓人想一口接一口！在忙碌的下午來一塊蜜雪甜心蛋糕，彷彿置身咖啡廳一般，在辦公室就能享受一頓療癒的下午茶。



不只療癒下午時光，香甜柔軟的蛋糕也是上班族們的早餐首選，用甜蜜的滋味為自己一天的工作打氣，更受網友激推：「超級好吃」、「奶霜裡還有蜂蜜果醬！好驚喜」、 「又香又甜真的療癒我上班的厭世感」、「以前台北都買不到，現在終於也買得到了」！





之前只有在嘉南地區開賣的蜜雪甜心蛋糕，在網友們敲碗、努力集氣之下，全臺7-ELEVEN都能夠買到啦！即日起~11/6日至7-ELEVEN購買統一蛋糕屋蜜雪甜心蛋糕+CITY CAFE中杯美式/拿鐵(冰熱任一件) 組合價55元(最多可省25元)，無論是當早餐或是下午茶都超划算，喜歡甜食的妳千萬別錯過！

