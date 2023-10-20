近年日本寵物咖啡廳超夯，但如果你已經去過兔子、貓頭鷹、刺蝟咖啡廳，那應該要嘗試看看堪稱都市綠洲的「羊駝互動園地」，這裡不僅能撫摸和餵食羊駝，還可以幫他們梳毛，超療癒！趕緊看下去吧。

東京都內唯一！近距離與羊駝互動

今年4月全新開幕的「羊駝互動園地」位於神樂坂，想要和可愛的羊駝互動，來這裡就對了。每節互動時間30分鐘，每場次原則限定最多10人，建議大家為了避免撲空一定要提早預約，平日成人票價只要JPY 1000， 如果下一時段還有空位，也可以現場直接延長時間喔。除了體驗餵食，還能幫羊駝梳毛、抱抱他們！軟軟蓬鬆的毛，摸了超幸福的。你也許吸過貓，但你肯定沒吸過羊駝！這裡的羊駝一點臭味都沒有喔！







這裡還不只有羊駝，新夥伴兩隻毛茸茸的小兔子在今年8月也加入，園方透過網路募集他們的名字，最後配合花色而取名為あんこ（Anko，紅豆沙）和きなこ（Kinako，黃豆粉）。園方還發出照片說きなこ羊駝化、あんこ則是喜歡用奇怪的坐姿嚇園方，不過，因為兔子還在訓練適應人，所以還未開放體驗行程。







逛完後還意猶未盡，想買點紀念品回去嗎？園區旁邊就有伴手禮店，可以把羊駝娃娃帶回家！





#羊駝互動園地

地址：東京都新宿区岩戸町19一五屋ビル102

營業時間：周二～周日10：00～18：00

公休日：周一

（羊駝們的休息時間12：30～13：30、15：30～16：00）

交通：地下鐵大江戶線「牛込神楽坂站」A3 號出口徒步1分；地下鐵東西線「神楽坂站」1a／1b 號出口徒步5分；「飯田橋站」B3 號出口徒步7分

官方IG

羊駝互動園地 搶先預約

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同場加映！目黑迷你豬咖啡廳

事先預約才能進去的超級人氣動物咖啡廳「mipig cafe」可以被很多小豬豬圍繞喔！他們不僅很聰明，也很愛乾淨，超萌超惹人疼，人見人人愛，而且他們還會自己上廁所，也聽得懂「坐下」、「跳」等指令，喜歡小動物的你，趕快來和小豬豬們一起喝咖啡吧！



地址：東京都目黒区目黒4- 11-3營業時間：周一～周日10：00～20：00交通：「元競馬場前」公車站步行約1分鐘；JR 山手線「 目黑站 」步行約15分鐘；東京地下鐵全線「目黑站」步行約15分鐘※Walker 讀者專屬優惠：結帳輸入「WalkerGoJP」 即可享有日本地區商品 日幣2,000折抵優惠（使用期限至 2024/2/29)

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