超萌皮卡丘軟糖吃起來！日本國民軟糖「Pure」一直以來人氣都相當高，自從2020年6月推出第一代皮卡丘造型的軟糖後，每次只要推出新版本，就會引起台灣、日本兩地粉絲瘋搶，日本如今又再度宣布即將販售第7代版本，而且由皮卡丘與寶可夢朱紫的御三家之一「新葉喵」擔任主角，5種包裝可愛到讓人不要不要，讓抓寶大師們又準備要手刀搶吃軟糖了。
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日本國民軟糖「Pure」的「電擊皮卡丘」系列這3年來可說是人氣夯到無法擋，因可愛的寶可夢設計與令人唰嘴的滋味，受到超多粉絲好評，一路至今竟然不知不覺推出了6次聯名商品！預計在2023年10月24日於日本全國發售的第7代軟糖，造型除了有皮卡丘之外，寶可夢朱紫的御三家之一「新葉喵」也因為這一年以來迅速累積了很高的人氣，因此也首次成為Pure軟糖的主角。
為了符合這兩個萌角身上的色調，這次皮卡丘軟糖採用的是芒果、鳳梨、黃金奇異果所組合而成的熱帶水果風味，酸酸甜甜讓你感受到有如被電擊般的滋味；而新葉喵軟糖則是由哈密瓜、麝香葡萄、青蘋果這些綠色系水果組成的綜合水果口味，不管吃到哪一款，都讓人一口接著一口、唰嘴到停不下來。
最有趣的是，軟糖除了皮卡丘與新葉喵造型以外，還會加入閃電、葉子、愛心等可愛的隱藏版造型軟糖，抓寶大師們不妨試試手氣，看看自己是否夠幸運可以抽到這些萌萌的軟糖圖案。
而這次的軟糖包裝一共分為5款，皮卡丘和新葉喵大大的臉龐分別印在包裝上，「眨眼賣萌、閉眼小寐」等各種表情，可愛得讓人忍不住想要集滿所有款式！而且包裝背後還會寫上關於新葉喵的冷知識，像是體重、個性等，幫助更多抓寶大師認識這位新一代的寶可夢新星。
Pure第7代寶可夢軟糖 皮卡丘＆新葉喵
販售日期：2023年10月24日
建議價格：181日元
内容量：52g
販售通路：日本全國超商、超市或零售商店