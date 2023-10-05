皮卡丘拿鐵要喝爆！日本PRONTO全新7款「寶可夢餐點」可愛上市，「皮卡丘伊布地瓜拿鐵」搶拍IG，「寶可夢奶茶色保溫瓶」領軍5款周邊開賣。

皮卡丘粉絲又有理由朝聖了！身為寶可夢的當家台柱，皮卡丘至今一直都是最受歡迎的人氣角色，聯名商品與活動也經常多到讓抓寶大師荷包關不上，近期日本知名連鎖咖啡廳「PRONTO」也宣布將從2023年10月12日起，推出一系列皮卡丘的餐點與飲品，從食物到杯身都有滿滿的皮卡丘身影，讓寶可夢迷瞬間就想尖叫，怎樣都要趕快安排一趟日本之旅，親自來開箱這些可愛度爆表的餐點。



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經常到日本旅行的人，相信對於「綠底星月圖型」的連鎖咖啡廳品牌「PRONTO」都不陌生，除了餐點好吃又實惠之外，PRONTO與一般咖啡店不同的最大特色在於白天提供早餐、咖啡等輕食，到了晚上則會搖身一變成為小酒吧，讓情侶、上班族可以來這裡小酌談情。而這樣帶點大人風格的PRONTO，也難以拒絕寶可夢的魅力，近期便宣布將從2023年10月12日起，推出一系列與寶可夢聯名的4種餐點與3款飲品，並同時販售5款原創周邊，且設計靈感幾乎都與最有人氣的皮卡丘相關，勢必又會引起寶可夢大師手刀搶買。





3款飲品當中，香香濃濃的「皮卡丘與伊布地瓜栗子拿鐵」絕對是今秋不可錯過的當季飲品，製作方式是在地瓜牛奶當中加入濃縮咖啡，並加入令人垂涎三尺的鮮奶油、地瓜丁與栗子糖漿，而且餅乾上還放了一片印有皮卡丘和伊布圖案的小餅乾，就連壓克力杯身也都是滿滿的皮卡丘和伊布，簡直可愛度爆表！另一款「皮卡丘與布撥的電氣柳橙茶」，以芳香的伯爵茶混合柳橙汁，並以鮮奶油、黃色巧克力與血橙皮點綴，同樣也用了皮卡丘和布撥插圖的餅乾裝飾，不管是哪一款都讓人選擇困難。





最後一款飲品則是搭配任天堂Switch全新遊戲《名偵探皮卡丘回來了（帰ってきた名探偵ピカチュウ）》所推出的「名偵探皮卡丘的奶泡咖啡」，以煉乳調製的牛奶咖啡，具有香甜滑順的口感，最可愛的是咖啡表層還放有名偵探皮卡丘的剪影印花，讓人捨不得一口喝下。





4款鹹食的部分也同樣很令人期待，分別是顏色鮮艷又濃郁唰嘴的「皮卡丘與皮丘南瓜奶油義大利麵」、神秘且結合招式的「皮卡丘與謎擬Q的影子偷襲地瓜堅果鬆餅」、火力四射的「皮卡丘與噴火龍的噴射火焰番茄奶油義大利麵」以及色彩搭配滿分的「皮卡丘與新葉喵、呆火鱷、潤水鴨的野餐三明治」等，都兼顧到每日所需的蔬果纖維質，讓寶可夢粉絲在享受美食的同時也能同步攝取到各種營養素。



PRONTO × 寶可夢 聯名餐點與周邊

吃飽喝足之後，寶可夢粉絲們當然還不能錯過「PRONTO × 寶可夢」推出的5款全新聯名商品，最推薦入手的就是質感超高的「寶可夢奶茶色不鏽鋼保溫瓶」、「寶可夢典雅黑保冷袋」，其他3款「名偵探皮卡丘馬克杯、名偵探皮卡丘咖啡粉、寶可夢圍裙」，也都很值得抓寶大師通通收藏入手。

活動期間：2023年10月12日～12月10日

販售地點：日本全國PRONTO門市



聯名餐點價格：

皮卡丘與伊布地瓜栗子拿鐵：990日圓

皮卡丘與布撥的電氣柳橙茶：990日圓

名偵探皮卡丘的奶泡咖啡：990日圓

皮卡丘與皮丘南瓜奶油義大利麵：1,870日圓

皮卡丘與謎擬Q的影子偷襲地瓜堅果鬆餅：1,870日圓

皮卡丘與噴火龍的噴射火焰番茄奶油義大利麵：1,870日圓

皮卡丘與新葉喵、呆火鱷、潤水鴨的野餐三明治：1,650日圓



聯名周邊價格：

寶可夢奶茶色不鏽鋼保溫瓶：3,850日圓

寶可夢典雅黑保冷袋：5,500日圓

名偵探皮卡丘馬克杯：2,750日圓

名偵探皮卡丘咖啡粉：2,200日圓

寶可夢圍裙：7,150日圓