校服穿起來、學生證帶出來，吉豚屋即日起至2023/12/31，持有效學生證或穿著制服，點購任一主餐，即可享65元，腰內豬排買一送一 。並且即日起推出期間限定創意新菜色–辣子雞丁系列，用最強的日式豬排搭一四川家常的辣子雞丁，挑戰豬排控對豬排的挑剔。





吉豚屋要用豪華雙拼方式來呈現這一次的創新。首先選用豬隻最為軟嫩的腰內肉來作為豬排主體，再用特殊烘培製法日本直輸的專用麵衣包裹。豬排的口感酥脆中又帶有柔嫩，完整保留肉質的鮮甜，每一口都可以感受到吉豚屋豬排的獨門美味。



而另一位雙拼的主角「辣子雞丁」，特別選用台灣在地雞肉作為主體下去油炸，再以新鮮的辣椒醬以及花椒拌炒。當一口咬下時，便能品嘗到被鎖在雞丁內的鮮嫩多汁，整體口感香中帶麻，麻中帶辣，讓人一口接一口，欲罷不能。





最後，為了搶攻學生聚餐商機，只要穿著制服或出示有效學生證，點購任一主餐，即可以65元享有腰內豬排買一送一。並且，不是學生也有優惠，購買任一主餐滿250元，刷台新信用卡並出示優惠券即可兌換開胃小菜及飲料一份。











吉豚屋辣子雞新品上市

活動期間：10/20起

限定新品：

辣子雞丁 腰內雙拼豬排定食 售價289 元

辣子雞丁 腰內雙拼豬排丼 售價 239元

辣子雞丁 腰內雙拼豬排丼套餐 特價 269元，原價 288元



吉豚屋學生買一送一

活動期間：即日起-2023/12/31

活動內容：持有效學生證或穿著制服，點購任一主餐，即可享65元，腰內豬排買一送一 (兩份，原價130元)