對於許多國人來說，日本除了好玩、好逛、好玩，最重要的就是日本的美食、日本的物產，都是會讓人買到停不下來了。大分縣品牌出口促進協議會會長宇都宮隆為了讓國人可以更認識日本溫泉之最「大分縣」的特色物產，特別於10/19在台舉辦「日本溫泉之最 大分縣之夜」，感受大分縣品牌食材的魅力與美味。
同時，這一次「日本溫泉之最 大分縣之夜」特別委請大倉飯店主廚針對「大分和牛」、日本產量第一的「養殖比目魚」、生産量全國第２名的「養殖鰤魚」以及「日田梨」、「大分酸橙」和「乾香菇」等大分縣引以為豪的品牌產品，料理成一道道美味的料理，讓國人可以用舌尖感受大分的美味。
其中，「昆布風味醃大分比目魚襯大葉醬」這是使用養殖比目魚處理好後，用海帶包裹吸收水分，並增加魚肉風味，之後再細切，加上以切碎的洋蔥、薑汁和橄欖油混合製成的塔塔醬，再將比目魚切成薄片以茶巾包裹，用蕪菁裝飾，上面撒上魚子醬。醬汁是切碎的蔥、生薑、切碎的紫蘇葉和橄欖油製成的。
此外，「酒釀醃鰤魚佐核桃菠菜醬」大分縣產養殖鰤魚用甜酒醃過，加上核桃香味的菠菜醬，鰤魚下加有稱為米粒麵的米型義大利麵，再用奶油醬混合而成。菠菜醬汁是創作這道菜的山本主廚以前在東京大倉努力的時候，由巴黎Le Meurice飯店當時的總主廚馬克·marchan所傳授的食譜。這個菠菜醬和魚料理非常搭配，雖然是蔬菜醬但是很醇厚，有蔬菜和淡淡的核桃香味是其特點。
當然還有「大分和牛」是大分縣最高品質的品牌牛肉，這是嚴選出產自極致追求美味農場的珍品和牛，肉質均達4級以上，口感豐富、味道醇厚，入口即化。這道菜使用肉質柔軟的大分和牛里脊肉酥炸，絕對絕品。
還有「爐烤大分和牛沙朗佐和牛肉汁」選用的是沙朗，脂肪和瘦肉的平衡很好，而且很嫩。低溫慢烤，防止肉質變硬，烤好的牛肉鮮嫩多汁。搭配的肉汁是通過將牛筋和小腿肉煎熟並加焦糖製成的，把其鮮味和褐變的香氣困在醬汁中，據說這就是所謂的梅納反應(Maillard Reaction)。醬汁由雞湯、月桂葉、百里香、大蒜和胡椒等香草製成。搭配的蔬菜是松露馬鈴薯泥，與烤牛肉很搭。
除了用大分物產料理的美食之外，大分縣的香菇產量是全日本第一名，以香菇肉質肥厚大顆、香氣濃郁、口感美味，受到很高的評價。不僅適合燉煮、油炸，也可以非常奢華地搭配牛排品嚐或是細切成拌飯壽司的配料，更因為香菇營養成分很高、熱量低，有益健康，為名產或伴手禮特別受歡迎。
認識大分縣：https://tw.visit-oita.jp/
日本大分必買物產！日本溫泉之最「大分縣」必吃物產一次看，首推大分和牛、比目魚、鰤魚、日田梨、大分酸橙、乾香菇。
對於許多國人來說，日本除了好玩、好逛、好玩，最重要的就是日本的美食、日本的物產，都是會讓人買到停不下來了。大分縣品牌出口促進協議會會長宇都宮隆為了讓國人可以更認識日本溫泉之最「大分縣」的特色物產，特別於10/19在台舉辦「日本溫泉之最 大分縣之夜」，感受大分縣品牌食材的魅力與美味。
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