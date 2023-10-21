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哥吉拉icash！粉絲一定收「哥吉拉水晶球icash2.0」怪獸之王，日本正版授權震撼來襲、限量販售。

2023-10-21 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：愛金卡公司 人氣：572
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編輯 李維唐

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怪獸之王、地表最強怪獸「哥吉拉」！日本經典怪獸角色「哥吉拉」叱吒影壇70多年，是世界公認最知名的怪獸角色，在眾多粉絲眼中「哥吉拉」沒有任何理由的就是世界第一。愛金卡公司取得日本正版授權推出「哥吉拉水晶球icash2.0」，要搶攻哥吉拉鐵粉的必收清單。

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哥吉拉水晶球icash2.0

這一次全新「哥吉拉水晶球icash2.0」外觀以經典水晶球紀念品為設計概念，重現哥吉拉破壞城市建築場景，球體內哥吉拉製作細節不馬虎，尺寸迷你但表情及皮膚皺褶處皆忠實呈現，白色背鰭及甩尾姿態處處展現王者霸氣。
哥吉拉水晶球icash2.0

最特別的地方，腳邊散落著已被破壞殆盡的倒塌建築，而哥吉拉身邊大樓正在燃燒爆炸，爆炸震波採用立體方式呈現，更特別設計加入發光效果，當水晶球底座靠近感應區域時，爆炸處會立即發出光亮，模擬出大樓被破壞時的情境。
哥吉拉水晶球icash2.0

並且為了營造出城市遭破壞的末日效果，水晶球內更特別加入銀色亮片，搖晃時亮片會飄散在球體內部，呈現出空中飄散燃燒灰燼的景象，配合感應發光效果，完美重現哥吉拉無情破壞城市時的場景，相當震撼，絕對是哥吉拉粉絲不能錯過的夢幻逸品。
哥吉拉水晶球icash2.0

 

 

 

哥吉拉水晶球icash2.0

販售時間：2023/10/31 11:00am
販售通路：OPEN POINT APP
售價：1299元/個

哥吉拉水晶球icash2.0

 

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icash20 哥吉拉 限定販售
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