怪獸之王、地表最強怪獸「哥吉拉」！日本經典怪獸角色「哥吉拉」叱吒影壇70多年，是世界公認最知名的怪獸角色，在眾多粉絲眼中「哥吉拉」沒有任何理由的就是世界第一。愛金卡公司取得日本正版授權推出「哥吉拉水晶球icash2.0」，要搶攻哥吉拉鐵粉的必收清單。
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這一次全新「哥吉拉水晶球icash2.0」外觀以經典水晶球紀念品為設計概念，重現哥吉拉破壞城市建築場景，球體內哥吉拉製作細節不馬虎，尺寸迷你但表情及皮膚皺褶處皆忠實呈現，白色背鰭及甩尾姿態處處展現王者霸氣。
最特別的地方，腳邊散落著已被破壞殆盡的倒塌建築，而哥吉拉身邊大樓正在燃燒爆炸，爆炸震波採用立體方式呈現，更特別設計加入發光效果，當水晶球底座靠近感應區域時，爆炸處會立即發出光亮，模擬出大樓被破壞時的情境。
並且為了營造出城市遭破壞的末日效果，水晶球內更特別加入銀色亮片，搖晃時亮片會飄散在球體內部，呈現出空中飄散燃燒灰燼的景象，配合感應發光效果，完美重現哥吉拉無情破壞城市時的場景，相當震撼，絕對是哥吉拉粉絲不能錯過的夢幻逸品。
哥吉拉水晶球icash2.0
販售時間：2023/10/31 11:00am
販售通路：OPEN POINT APP
售價：1299元/個