桃園人每年都在等這一刻！一年一度最搞怪的「2023桃園萬聖城」就在今晚於桃園藝文廣場正式開城，以「魔幻廚房」為主題設計6大搞怪裝置藝術，並在週末規劃一系列活動，音樂派對、變裝大賽、萬聖踩街遊行和市集等，於即日起至10/31揪桃園人到桃園藝文廣場放肆搗蛋。窩客島也特別整理2023桃園萬聖城停車、大眾交通和接駁等資訊，讓大家更方便抵達現場。







歷年來最長的「2023桃園萬聖城」，長達11天的活動中陪大家一路玩到10/31萬聖節當天，今晚最嗨的「萬聖變裝音樂派對」開城演唱會，邀請鼓鼓 呂思緯、Kimberley陳芳語、白安等重量級歌手輪番獻唱，一旁還有6座大型裝置藝術，結合桃園在地特色和設計5位可愛搞怪的原創角色賣萌。







裝置藝術設計以「可以吃的萬聖節」為概念，將桃園藝文廣場變成魔幻廚房，有最愛吃大溪豆乾、超貪吃的阿財吸血鬼打造的「吸血鬼血紅之屋」；甜點系網美泡泡糖女巫在「彩虹女巫咖啡屋」；迷戀龍岡米干的麵麵木乃伊開的「木乃伊中餐廳」等，10/28、10/29還有「啡嚐搗蛋市集」帶來獨家限定黑白小精靈燒賣、搞怪南瓜饅頭、木乃伊流沙包、魔鬼奶茶等暗黑料理，可愛搞怪造型讓手機先食。





2023桃園萬聖城 活動資訊

活動日期：10/21-10/31

活動時間：假日12:00-22:00、平日17:00-22:00

活動地點：桃園藝文廣場及藝文綠園道



2023桃園萬聖城 表演活動

10/21萬聖變裝音樂派對開城

10/22 MOMO家族樂派對

10/28 萬聖變裝大賽、變裝電音派對

10/29 萬聖踩街大遊行、YOYO家族廚房Party、亞洲萬鬼聯盟

10/28、10/29「啡嚐搗蛋」市集

10/31 討糖趣~不給糖就搗蛋

10/22-10/31 系列主題之夜



2023桃園萬聖城 必拍裝置藝術

吸血鬼血紅之屋、彩虹女巫咖啡屋、木乃伊中餐廳、南瓜萬聖QQ球、萬聖小屋及主舞台「貪吃大嘴巴」。



2023桃園萬聖城 停車資訊

10月21、22、28、29等4日開放同安國小、慈文國小供機車停放，或可將汽機車輛停放於「新永和市場停車場」轉乘免費接駁車，再次鼓勵大家多多搭乘大眾運輸工具前往會場。



2023桃園萬聖城 接駁車資訊

開車族請停新永和市場轉乘假日免費接駁車。



2023桃園萬聖城 公車資訊

桃園火車站、統領百貨後，轉乘 GR、151、168、188、302、707 號等公車路線，至「中正藝文特區」、「南平中正路口」站牌下車前往會場；經國轉運站方向有 189、220、302 和 707 等路線可抵達萬聖活動會場。



高鐵桃園站轉乘302及707前往會場。



相關公車動態請上桃園公車動態資訊系統（https://ebus.tycg.gov.tw/ebus/）