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2023台灣最美飯店票選！易遊網「台灣最美飯店」投票抽30張飯店住宿券，再加碼「6大住宿優惠券」台灣最美飯店住起來。

2023-10-22 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：易遊網 人氣：432
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編輯 張人尹

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2023台灣最美飯店票選開跑！由易遊網舉辦的「台灣最美飯店」堪稱飯店界奧斯卡獎，每年都受到許多關注，看到得獎飯店名單更是讓人又想出發小旅行、想住最美飯店拍美照。這次「2023台灣最美飯店」自即日起至10/30開跑，投票就有機會抽超過30張飯店住宿券，對大獎一人獨得5張「台灣最美飯店」住宿券。

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2023台灣最美飯店 票選活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

本次2023台灣最美飯店分成5大類型進行投票，包含「最美渡假飯店、最美都會飯店、最美親子飯店、最美設計旅宿、最美房間」5大類別，每類別共有5個得獎名額。投票方式包含「網友投票」、以及加權票數的「達人評審團」，此外更新增「口碑推薦獎」獎項，讓從未得過獎的參賽飯店也有機會再角逐獎項。
2023台灣最美飯店 票選方式 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

易遊網表示，本次「2023台灣最美飯店」各大類別競爭激烈，最美渡假飯店包含超高人氣「花蓮理想大地渡假飯店、瑞穗天合國際觀光酒店」拚連霸紀錄，最美都會飯店則有「高雄萬豪酒店、台北遠東香格里拉國際大飯店」等集團飯店角逐，最美親子飯店則有結合樂園的「麗寶福容大飯店、關西六福莊生態度假旅館」，讓人邊投票邊想出去玩。
2023台灣最美飯店 飯店清單 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

「2023台灣最美飯店」票選活動方式，每人有一次投票機會，每一類別可複選、可一次投給多個飯店，只要有投票就有抽獎機會，獎項有超過30間飯店住宿券。除此之外，如果5個獎項類別都完成投票，還能加碼抽「住遍台灣最美飯店」終極大獎，免費送獲獎的5大類別「最美飯店」住宿券各一張，讓人手刀投起來。
2023台灣最美飯店 投票抽住宿券 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

除了抽獎之外，在「2023台灣最美飯店」活動期間，參加票選的飯店推出獨家優惠專案，有房型免費升等、贈早餐下午茶、孩童免費住等多項優惠。同時，易遊網也推出多款限定優惠券，其中包含APP折扣碼「pretty250」滿2,500元現折250元，如果刷玉山易遊卡，輸入折扣碼「espretty500」滿5,000元現折500元，優惠小確幸先收下。
2023台灣最美飯店 易遊網折扣碼 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

2023台灣最美飯店

活動期間：即日起至2023/10/30
活動網址：https://www.eztravel.com.tw/events/hotel-vote2023/

 

 

 

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