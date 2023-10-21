7個台東卑南玩法推薦！以聲光藝術為主軸的「台東光祭」，從去年2022開辦之後，成為許多人去台東要拍照、要發IG的「期間限定景點」，除了2023年台東光祭「回知本．光祭」之外，窩客島7個台東卑南玩法，不只到台東卑南逛光祭，還要拍「台東藍」海景、夜景，週末就衝台東拍美照。







台東卑南玩法推薦：2023台東光祭

台東縣政府文化處指出，以聲光藝術為主軸的「台東光祭」，這次以「回知本」為主題，結合當地的蝴蝶生態、卡大地布部落的原住民文化、美麗豐饒的稻穗土地等元素進行創作出13個藝術作品。其中包含以DNA螺旋造型的「回聲光譜」、10公尺高的「遷徙中的蝴蝶」、超美花架隧道「飛於波光和大地之間」，以及一支支有光點心跳「植光·花」，拍照打卡一定要先衝。







此外，結合萬物、土地概念的「泉沓、美麗的稻穗、飛於波光和大地之間、出帆．家圓」、純地原住民語文化精神的「空間劇場#3 - 2023的儀式、融合」、以回字造型呼應主題的「回來為你畫一道彩虹」、以中央山脈造型作為靈感的「山海絡」、使用鏡面圓球玩味光影變化的「洄・尋」、還有藝人孟耿如創作的「ARU第一次來台東」，都值得駐足細細欣賞，探索藝術品中的深遠概念。



2023台東光祭 回知本．光祭

活動期間：2023/10/6-11/19

活動地點：台東縣卑南鄉溫泉路376巷18號周邊及知本圳親水公園綠地

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/371589





台東卑南玩法推薦：富山護魚區

除了2023台東光祭「回知本．光祭」之外，窩客島加碼整理「台東卑南」玩法推薦，白天欣賞最美的「台東藍」美景、帶著大小朋友造訪「初鹿牧場、台東原生植物園」享受動植物的互動體驗，晚上除了到「回知本．光祭」看展拍美照，還能到超人氣「星星部落景觀咖啡」約會看夜景，從早到晚享受最浪漫的台東小旅行。

窩客 大口 說：

在珊瑚礁潮間帶近距離就能看到魚群、螃蟹、寄居蟹等超多海洋生態，...而且還能走到生態步道盡頭拍IG美照，海天一線搭配鏡面般清澈的海景，怎麼拍怎麼美，很適合親子同遊!<全文介紹>



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#富山護魚區

地址：台東縣卑南鄉杉原20號







台東卑南玩法推薦：初鹿牧場

窩客 57魔法Ling 說：

初鹿牧場好久沒來了，來到這裡牛奶霜淇淋是必吃的，沿著微彎的山路開進來，心裡已經默默地想著香濃的牛奶滋味在嘴巴的感覺了...<全文介紹>



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#初鹿牧場

地址：台東縣卑南鄉明峰村牧場1號







台東卑南玩法推薦：台東原生植物園

窩客 Rikki的美好生活 說：

這個景點是位在台東卑南的「原生植物園」，雖說園內有1千多種的藥草植物，但我們卻是為了動物而來的：) 最大的賣點就是能跟鴕鳥、山羊近距離接觸，可以進到柵欄裡頭餵動物唷！而且還能看到美麗的山景~...<全文介紹>



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#台東原生植物園

地址：台東縣卑南鄉8號







台東卑南玩法推薦：紀早灣麵包果咖啡坊

窩客 大口 說：

2023年初新開幕、以麵包果為主題的海景咖啡廳，價格平實、不收服務費，加上剛開幕鮮少人知道，坐起來很悠哉，很適合來看海放空吃美食...<全文介紹>



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#紀早灣麵包果咖啡坊

地址：台東縣卑南鄉富山村杉原14號







台東卑南玩法推薦：可可娜咖啡

窩客 跟著小毛一起趴趴GO 說：

可可娜咖啡基本上是建立在富山護魚區沙灘上的一座木造建築體，坐在座位上可以輕鬆來看見太平洋美麗的海岸景觀，而沙灘與海洋間的岩石區塊即是所謂的護魚區本體，眼前景色與實質感受度真的是令人十分來為它著迷...<全文介紹>



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#可可娜咖啡

地址：台東縣卑南鄉杉原22號







台東卑南玩法推薦：星星部落景觀咖啡

窩客 省錢旅遊達人 說：

由於星星部落坐擁百萬夜景第一排，難怪人氣一直居高不下，簡直是來台東必訪，如果想欣賞最美的台東夜景,來星星部落景觀咖啡就對了...<全文介紹>



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#星星部落景觀咖啡

地址：台東縣卑南鄉富源村8鄰富源116-3號



