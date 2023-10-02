2023台東光祭！臺東縣2023「回知本．光祭」秋遊台東、日夜都精彩季節限定活動，由藝術家森岡厚次等12位藝術家聯手創作。

台東的美真的值得被看見，為了台東的風景被國人發現，臺東縣推出以聲光藝術為主軸的「台東光祭」，2023年10月2日在縣長饒慶鈴帶領下揭開序幕，2023「回知本．光祭」秋遊台東從10月6日到11月19日展開為期45天的大型城市藝術，由日本知名藝術家森岡厚次等12位藝術家為台東創作出大型藝術展。



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同時臺東縣長饒慶鈴表示，今年秋天，臺東這座大美術館有南迴藝術季、臺東藝穗節、臺東聲音藝術節等活動熱鬧登場，傍晚時來到「回知本．光祭」現場，漫步其中感受知本溫泉之夜的魅力。有山有海、有美景美食、還有養生溫泉可以泡，臺東可說是全國最有文藝內涵的旅遊城市。







並且，以聲光藝術為主軸的「台東光祭」，今年活動將從10月6日展開一直到11月19日，配合光祭活動，縣府特別與台鐵骨董列車「藍皮解憂號」合作，在知本車站下車的前200名，可獲得今年特別設計的「逐光蝶影小提燈」精美紀念品。





2023台東光祭在知本

2023「台東光祭」期望讓來自各地的旅人更加認識知本，感受除了溫泉以外的美麗風景與人文薈萃，特別以「回知本」為主題，以當代藝術手法呈現在地元素如當地的蝴蝶生態、卡大地布部落的原住民文化、美麗豐饒的稻穗土地等。今年參展的藝術家/團體有凡京設計、大聲光電、王振瑋、安聖惠、安君實、有用主張、孟耿如、南藝大建築所B群、森岡厚次、貳進、黑川互動媒體藝術 &山影藝術實驗所、蔡宜婷、饒愛琴&卡大地布巧手班。

展覽時間：2023/10/6-11/19 (45天)

開幕時間：2023/10/7 17:30

展區地點：台東縣卑南鄉溫泉路376巷18號周邊及知本圳親水公園綠地

官方網址：https://www.Taitunglightfestival.com

官方臉書：https://www.facebook.com/TaitungLightFestival/