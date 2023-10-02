走入石碇私房景點！新北7個療癒系「石碇打卡景點」大公開，幽靜好拍「紅橋古道」、地圖找不到「茶園涼亭秘境」，與閨蜜來趟假日仙氣輕旅行。

新北人也不見得去過這些石碇秘境！提到新北的石碇區，大多人最先想到的就是石碇老街、千島湖等較知名的景點，但這裡其實也藏身了不少綠意幽靜的美麗步道，像是坐擁鮮豔紅橋又好走的「外按古道」、適合登山新手來探險的環狀步道「皇帝殿」以及地圖上找不到的茶園秘境「彭山涼亭」，都是很值得一訪的石碇療癒系景點，趕緊來看看哪些地方你還沒去過，趁著週末假日時揪親朋好友全部踩點一輪。



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石碇隱藏版打卡點：土虱頭觀景台

部落客 SHINYBAN's Life / 甩尼班 造訪 土虱頭觀景台 說：

嚴格說起來，「土虱頭觀景台」並不算一個開放景點，比較像是私人土地的觀景庭院，必須要走進別人家屋厝內，才能抵達。途中有些屋主種植的花草，還有飼養的貓貓狗狗們，沿途欣賞跟玩耍也是挺有趣。<全文介紹>



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#土虱頭觀景台

地址：新北市石碇區塗潭巷2-3號

電話：0922-803-071





石碇隱藏版打卡點：外按古道

部落客 小臉吃旅雜貨店 造訪 外按古道 說：

一路我覺得很舒服與輕鬆，走到老街剛好可以吃一點東西。雖然平坦，但也是有運動到，覺得可以推薦給喜歡簡單健行，不喜歡爬坡路線的人。<全文介紹>



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#外按古道（淡蘭古道石碇段）

地址：新北市石碇區

電話：無



石碇隱藏版打卡點：二格山登山步道

部落客 是艾思，不是火拳。 造訪 二格山 說：

二格山，又稱「石尖山」，海拔高度為678公尺，為台灣小百岳#017，是二格山系的最高峰，同時也是新店溪與景美溪的分水嶺。位於新北市石碇區與台北市文山區的交界處，其山頂上的視野遼闊、展望極佳...<全文介紹>



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#二格山登山步道

地址：新北市石碇區

電話：無





石碇隱藏版打卡點：皇帝殿

部落客 相片中的菲莉絲 造訪 皇帝殿 說：

皇帝殿是屬於郊山步道性質，登山難易度大約是低至中間階段，也是蠻適合新手來登山探險的。沿途的視野景觀很好，都能看到美麗的景緻。<全文介紹>



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#皇帝殿

地址：新北市石碇區

電話：無





石碇隱藏版打卡點：鱷魚島

部落客 婗媽。甜栗子 造訪 鱷魚島 說：

鱷魚島真的很屌！除了非常像鱷魚之外，遠方山嵐層層疊疊、加上碧綠的翡翠水庫好不美麗呀！真的好迷人，要不是婗怕高，很想待久一點。<全文介紹>



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#鱷魚島

地址：新北市石碇區北宜路五段大湖巷底

電話：0966-201-917





石碇隱藏版打卡點：彭山涼亭茶園

部落客 是艾思，不是火拳。 造訪 說：

一個位在茶園上的涼亭，是連在地人都不太曉得的私房景點。登上涼亭，放眼望去，眼前是巍然屹立被陽光曬得發亮的綠山，通往宜蘭的國道五號，在蔚然大山的對比之下顯得滄海一粟。<全文介紹>



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#彭山涼亭茶園

地址：新北市石碇區

電話：無





石碇隱藏版打卡點：石碇百年石頭屋

部落客 范范愛分享 造訪 石碇百年石頭屋 說：

一定覺得奇怪怎麼最美的景點與陶藝工作坊有關？那是工作坊所在的位置實在很隱秘，隱秘到連4G網路都連不上！就是這樣猶如隱世的所在之處，才有令人驚羨不已的美景。窗內是藝術工作者羅秋珍老師的作品擺飾...<全文介紹>



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#石碇百年石頭屋

地址：新北市石碇區石碇東街53號

電話：02-2663-1080

