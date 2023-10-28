鳥取秋季這樣玩就對！緊鄰日本海的鳥取縣，坐擁日本唯一的砂丘，加上疫情過後多數觀光客都先前往大城市旅行，有些人就會改前往鳥取遊玩，反而讓這裡成為近幾年意外搶手的旅遊熱點。如今進入秋季，鳥取各地開始盛產美味的柿子與波斯菊花田，還有隱藏版的超人氣居酒屋可以品嚐到最道地的鳥取料理，如果近期來到鳥取，不妨來到這些地方，把握最精華的鳥取秋季玩法。



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道之駅八頭：品嚐入口即化的當季柿子

以水果産地而聞名的八頭，到了秋天到處都能看到成熟的柿子和掛在屋簷上風乾的柿子，而鳥取縣內從10月到12月上旬，許多商店便會開始出售各種各樣品種的柿子。其中「花御所」是只在鳥取縣東部因幡地區栽培的甜柿品種，肉質緻密且汁多，含糖量在20度以上，被認爲是日本第一的甜柿；而「輝太郎」則是2010年3月新誕生的早熟柿子品種，是9月下旬到10月上旬就可以提早採收的豐滿、高含糖度的品種，吃起來有嚼勁，放進嘴裡入口即化，還會根據收獲時期的不同，享受各種各樣的口感。



道之駅八頭

地點：鳥取縣八頭郡八頭町徳丸625

交通：若櫻鐵道若櫻線徳丸站徒歩約10分鐘





圓形劇場倉吉模型博物館：舊小學改建成的博物館

在保留著古老歷史街道的鳥取縣倉吉市，藏著一棟世界聞名的「圓形劇場倉吉模型博物館」，這裡不僅可以參觀，還可學習模型的製造過程與看到珍貴種類的模型展示。「圓形劇場倉吉模型博物館」的建築物本身也是看點之一，這是以作為當地象徵、且為日本最古老的圓形校舍改裝而成，仍保留著當時的教室和螺旋樓梯。



圓形劇場倉吉模型博物館

地點：鳥取縣倉吉市鍛冶町1-2971-2

交通：JR倉吉站搭巴士約15分鐘

入場費：大人1,200日圓、小學＆中學生600日圓





旬門 米子本店：盡情享受豐富的海鮮和日本酒

「旬門」是可以享受境港新鮮海鮮的超人氣居酒屋， 餐廳的設計理念，來自於古民家店內的圍爐和倉庫。午餐時段可以在此享受生魚片、煮魚、天婦羅等家常料理；到了晚上則搖身一變成為居酒屋，供應各種鳥取在地料理，例如大山雞、時令魚和白蔥等名産，也有各種各樣的山陰銘酒，讓日本酒控能夠一飽口福。



旬門 米子本店

地點：鳥取縣米子市明治町154-1

交通：JR米子站徒歩約5分鐘



大江之郷HANARE：復古霜淇淋喫茶店

鳥取機場的人氣霜淇淋喫茶店總算回歸了！這裡所有餐點都是由口味奢華的霜淇淋作為基底，而且用料相當大方，是用每個120日圓的平地放養雞蛋和來自鳥取縣大山山腳下農場的牛奶所製成。除此之外，還有使用複古器皿盛裝的奶油霜淇淋、蘇打霜淇淋等超好拍的網美系擺盤甜點，可別錯過了。



大江之郷HANARE

地點：鳥取縣鳥取市湖山町西4丁目110-5（鳥取砂丘柯南機場大廈2樓）

交通：JR鳥取站搭巴士約20分鐘





青谷町波斯菊花田：一望無垠的花田怎麼拍都美

波斯菊是鳥取縣最能感受到秋天的花朵之一，縣內有幾處著名的波斯菊景點，可供遊客一邊欣賞色彩繽紛的花朵，一邊感受微涼的秋風。淀江町的波斯菊顏色較為淡雅，在道路兩旁都可以看到盛開的波斯菊；青谷町的波斯菊以佔地廣闊無垠的花田為特色，一望無際的波斯菊花田，不管怎麼拍都很美。



青谷町波斯菊花田

地點：鳥取縣鳥取市青谷町青谷

交通：JR青谷站徒歩約5分鐘

