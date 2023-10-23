蠟筆小新海苔禮盒只在全聯開賣！可可愛愛的日本國民動畫代表之一的「蠟筆小新」，堪稱是日本最紅、最搞怪的幼稚園生，總是帶給大家滿滿笑點和舒壓。這次全聯搶攻年節送禮商機，獨家推出「蠟筆小新海苔系列」，老少咸宜的健康海苔無論是送禮、自用都很可以。







近年來大玩IP零食的SUNFRIEND MOUTH，這次再度以蠟筆小新為主角，嚴選韓國莞島特選海苔推出兩款海苔商品。有小白的狗屋造型的「蠟筆小新大片海苔禮盒」，超大片的海苔有梅子和胡椒口味，小白狗屋還能變成收納玩具箱，讓你的居家空間變得療癒感十足。







而另一款印有小新、風間、阿呆大頭的「原味海苔澎湃包」，則是以盒裝呈現，帶有淡淡鹹味的韓式原味海苔，讓人不小心吃完一盒、又開一盒吃不停。目前兩款蠟筆小新海苔系列已在全聯開放預購，可享有專屬預購價之外，到門市取貨還可現省免運優惠。



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SF蠟筆小新大片海苔禮盒(綜合口味)

販售通路：全聯全省門市(不含離島)及全聯APP年菜預購

建議售價：全聯預購價 $388/件 (原價：$516/件)

優惠期間：限量2000組售完為止

預購連結：https://pxbox.es.pxmart.com.tw/product/37416



SF蠟筆小新海苔(原味)

販售通路：全聯全省門市(不含離島)及全聯APP年菜預購

建議售價：全聯預購價 $149/件 (原價：$199/件)

優惠期間：限量2000組售完為止

預購連結：https://pxbox.es.pxmart.com.tw/product/37415