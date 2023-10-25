7個北投自然系景點搶攻略！提到北投景點，大多數人都會想到知名的溫泉旅店、北投圖書館、梅園等景點，但是北投也有其他值得一訪的自然系景點，這次窩客島便針對北投整理了「7個自然系景點」，包括今年剛完工的步道祕境、搭公車就能到的瀑布仙境，讓你在涼爽的秋季，一次攻略這些絕美景點。





如果只想稍微散步走走，可以坐公車前往仙境般的牛奶色「小隱潭瀑布」，以及長輩也能輕鬆攻略的「紫明溪步道」，在終點處還可以泡腳休息，兩者都很適合闔家出遊，如果想再深入健行一點，可以朝聖今年剛完工的「半嶺水圳步道」，伴隨幽清的流水聲欣賞遠方風景，或是前往擁有整座夢幻的雪白芒草山海的「七星山步道」，和一旁群山圍繞的「夢幻湖」是網美每年必拍的打卡行程。





必訪北投景點推薦：紫明溪步道

搭公車就能到的木屑步道祕境！位在陽明書屋旁的「紫明溪步道」是今年剛開鑿的新步道，有別於一般的石製階段，整條步道上鋪滿了木屑，形成較柔軟的健行體驗，即使與長輩一同出遊，也能輕鬆攻略。終點處則有大大小小的溫泉湧泉池，可供旅客們泡腳休息，是秋冬踏青、泡湯的小祕境。



#紫明溪步道

地址：台北市北投區陽明書屋





▲圖片由@zuozuohuang授權提供。



必訪北投景點推薦：半嶺水圳步道

零基礎也能走的瀑布步道！與紫明溪步道一樣是今年完工的祕境步道，沿途有綠蔭竹林遮蔽，以及水圳淙淙的水聲相隨，讓旅客有可以一邊漫步在自然風情中，一邊俯瞰遠方風景，而終點處的「松溪瀑布觀景平臺」有著紅褐色的岩壁、溪石奇景，更是台北必訪的瀑布景觀，也能順路走訪一旁的「橫嶺古道」，欣賞竹林小徑之美。



#半嶺水圳步道

地址：台北市北投區





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必訪北投景點推薦：小隱潭瀑布

小隱潭瀑布因為含有硫磺成分，形成仙境般的乳白色瀑布，隨著不同時段的陽光照射下，也能拍出超夢幻的青藍色瀑布，與周圍叢林相映彷彿森林祕境，是近年在IG爆紅的必拍打卡點。位置在陽明山花鐘附近，坐公車、免爬山便能抵達，不論是親子、帶長輩都很適合來此踏青。



#小隱潭瀑布

地址：台北市北投區

電話：02-2861-3601





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必訪北投景點推薦：橫嶺古道

橫嶺古道有著延綿百公尺以上的竹林隧道，兩旁高聳的竹林林蔭、小徑地上撲滿竹葉，幽靜的綠色長廊更讓它有著「台灣小嵐山」的美稱，是網美、旅客必拍的打卡景點之一，沿途只有幾階階梯，幾乎都是平緩走道，是只需20分鐘就能輕鬆攻略的親民景點。



#橫嶺古道

地址：台北市北投區湖底路

電話：02-2861-3601





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必訪北投景點推薦：七星山步道

秋天限定芒草山海回來了！走訪陽明山不可錯過的七星山步道，不僅輕鬆好走，還能飽覽陽明山的壯麗景觀，在秋天時，步道兩側被滿滿的芒海包圍，呈現夢幻的雪白山海，再加上涼爽舒適的天氣，趁著10、11月的芒花季的到來，現在正是揪閨蜜上山踏青、拍美照的最佳時刻。



#七星山步道

地址：台北市北投區

電話：02-2861-3601





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必訪北投景點推薦：地熱谷

由於泉水溫度處在80℃~100℃，地熱谷終年瀰漫煙霧，加上罕見的青礦石，形成絕美的青藍色溫泉水，是全世界唯二的青礦泉，獨特的景觀在日治時期更是臺灣八景十二勝之一，近年經重新改造後，新增了環湖步道、溫泉體驗區，讓旅客們能漫步在整個湖景周圍，欣賞地熱谷不同角度之美。



#地熱谷

地址：台北市北投區中山路30號

電話：02-288-2118





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必訪北投景點推薦：夢幻湖

走訪七星山不可錯過的夢幻湖景！夢幻湖是為了保護國寶級水生蕨類「台灣水韭」，而特別被規劃為生態保護區，除了稀有水生植物，從觀景台望去，被整面群山包圍的絕美山水倒映之景，更是吸引不少旅客前來。可以順遊與七星公園串聯的的「夢幻湖步道」，來一趟深度的健行之旅。



#夢幻湖

地址：台北市北投區



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