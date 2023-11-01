終於來到最適合出遊的季節，貼心的滙豐銀行特別嚴選10大頂級玩樂給卡友，迎接涼風徐徐的秋天，打造最享受的旅行，從頂級住宿到戶外活動專家，都幫你準備好了，一起來感受最讚的Chill天吧！
在雲霧飄渺的深山裡感受與花草樹木和平相處
馥森阪治Trio
位於烏來森林中的「馥森阪治」，以泰雅族的家屋為設計靈感，向下進行紮根延伸，如雙臂伸展的屋簷，提供靜謐閒適的休憩空間與「如家」的親切服務，穿過虹の聖堂來到絕美的湯屋，帶領旅人回到生命的原點、接近自然，感受來自風與植物的療癒力量。
來到馥森阪治泡湯能夠遠望山林、自在呼吸。晴天看光影在樹梢跳躍，雨天等山嵐悄然來訪。三五好友在此相聚，讓空間裡流動著共享時間，靜謐而美好。
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在自然的洗滌下回歸最純然的體驗
馥蘭朵烏來渡假酒店
同樣位於烏來的「馥蘭朵烏來渡假酒店」將在地文化的養分及「創藝」置入酒店的空間與設計，提供客人一個全然放鬆的舒適環境與不同層次的身心靈饗宴。讓藝術、文化、音樂在山林間緩緩發酵，堅持以寧靜美學 呈現極緻服務，引領旅客開啟身心靈與自然間的對話 。
絕美的房型將山光水色落引床沿，讓窗舞光影帶領你身處其間，有如倘佯在綠帶潮水中、置身畫境，享受完景觀湯屋、日式裸湯大浴場後，還能自由搭配午餐、下午茶、晚餐，沈浸烏來溫泉與享用美食療癒心靈！
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來場優雅舒適的質感溫泉之旅
北投大地酒店
隱身在北投極靜之地的「大地酒店」，是帶著歐洲簡約風格的休閒度假酒店。酒店內擁有48間客房、3間特色餐廳、酒窖、品酒室、20間獨立湯屋、大眾風呂、活水區及芳療SPA。最負盛名的光陰部落藏書閣則是打卡聖地，蒐羅世界各地的書籍達六千冊。
飯店內的溫泉為白磺泉，泡完後皮膚光滑、柔細，故另有「美人湯」的美稱，大眾風呂更擁有全台獨有的飄雪造景，讓人恍若置身北國秘境，邊泡湯邊享受細雪紛飛的幸福驚喜。
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走入群山環繞的美景
北投春天酒店
充滿日式風格的「春天酒店」則是另一間在北投的頂級熱門溫泉旅宿。近於大磺嘴源頭，泉質乳白色，而有牛奶湯之稱。擁有北投最大戶外露天風呂，九種SPA功能，能完整感受到溫泉的風情萬種。
溫馨舒適米白色氣息的溫泉客房，簡單雅緻，浪漫寧靜，房內觀音石浴池，是最能親撫感受幸福的白磺原湯，在唯美又隱密的庭園造景中，遠眺觀音山，近賞溫泉蒸氣的氤氳繚繞。
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簡約現代設計風格融入陽明山在地風情
陽明山天籟渡假酒店
「陽明山天籟渡假酒店」擁有北台灣最大近2000坪湧泉樂園，舒適坐臥在泉水中、讓身心疲憊與壓力全都帶走。群山環繞與潺潺水聲搭配清新悅耳的蟲鳴鳥叫，在這舒展疲憊的身心時刻感到分外享受。
滑水道與戲水區更是孩子們的天堂，廣闊的腹地讓孩子們可以盡情奔跑沉浸於大自然中，拉近與家人間的距離，夜晚在群山簇擁中享受身心靈療癒饗宴、感受天籟的湯泉魅力，是奢華渡假的最佳去處。
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盡覽宜蘭五結得天獨厚美景
綠舞國際觀光飯店
座落於宜蘭五結的「綠舞國際觀光飯店」是全台唯一日式庭園主題飯店，提供旅客愜意暢遊5.75公頃的主題園區，鄰近蘭陽溪、宜蘭河及冬山河，更可眺望龜山島海景。除了欣賞不同山海美景的客房，也提供Villa及露營車等住宿選項，館內提供西式、日式餐廳，以及宴會廳等多元服務。
來到這一定要換穿經典浴衣、參加專人傳授的和菓子及抹茶體驗，以及參與慶典及DIY活動，感受濃厚的日本氛圍，日式園區還設有萌寵體驗區，能觀賞萌寵們的療癒日常，還能近距離體驗牧草餵食的樂趣，豐富的行程讓您的旅程精彩不間斷！
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週一~週四預約綠舞一泊二食專案
1. 享玥-山景雙人客房免費升等綻-海景雙人客房
2. 享嵐-山景四人客房免費升等舞-山景四人客房
沈浸在禪意氛圍與內心的對話
泉月樓
另一個位於宜蘭的「泉月樓」，取三合院設計概念，將傳統精神加以創新改變，使整體空間更貼近當代生活。而蘭陽平原的天光則與冬山河的水色相映成輝，勾勒出現代生活中最奢侈的想像，演繹了一場最美的悠閒夢。
寬敞的空間、舒適的環境和溫泉，帶著全家大小來到這可以直接開啟度假模式，享受好山好水的親子時光。
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1. 雙人房／庭園套房優惠價 12,050元
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3. 雙人房／禪風套房優惠價 17,680元
4. 家庭房／閣樓套房優惠價 26,000元
深藏在蘭陽平原的絕美隱居地
礁溪山形閣溫泉飯店
「山形閣」以「感受最初、最原始的美好」為構想設計，沿用原始建築作為基底，外觀參照雪山山脈與中央山脈的雄偉壯闊之姿、裝潢設備融入傳統歷史與地區性的歸屬認同感，讓到此的旅人都能感受自然平靜的親和力。
客房內以細膩柔和的色彩，天然石材與木質的溫暖色調相互結合，顯現出自在溫馨的氛圍，彷彿讓您置身在森林原野之中。位於礁溪最佳地理位置的山形閣，提供了現代人輕鬆、自由、舒適、恬靜的休憩場所，秉持自然主義的概念與禪修冥想的意境，傾聽自己內心的聲音，細細品嚐這片土地的點滴故事。
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1.享二樓大眾溫泉池(裸湯)，兩人同行一人免費
2.享週一~週五「山形雙泉四季享」泡湯專案優惠價9折
距離台中市區最近的五星級溫泉飯店
清新溫泉飯店
距離台中高鐵約十分鐘的車程就可抵達「清新溫泉飯店」，鄰近望高寮，有著可居高臨下的良好視野，白天可遠眺中央山脈，入夜後放眼皆是豪華夜景，若在無雲的夜晚仰望天空，還能在溫泉池裡面看見滿天星斗，告別城市的喧囂。
「清新溫泉飯店」的泉質為碳酸氫鈉泉，別稱『美姬湯』，屬弱鹼性溫泉，無色無味水質純淨。飯店設施豐富，從游泳池、露天溫泉水療泡湯池到健身房、親子遊戲室等，在微涼的深秋季節來到這裡，不用出門，泡溫泉看美景，輕鬆暢玩兩天一夜！
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出遊除了尋覓好的住宿地點外，走跳冒險的行程也是另一個選項！不管是在地深度體驗還是臺灣特有秋季限定風景，各種必玩必去的超讚景點，行程交給「EZOUTDOOR 戶外活動報名專家」就對了！
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