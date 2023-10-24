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史努比小七預購新品！7-ELEVEN推出「21款史努比周邊新品」預購開賣，史努比飲料提袋、杯墊馬克杯、史努比保溫袋通通要入手。

2023-10-24 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：7-ELEVEN 人氣：12,830
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編輯 張人尹

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史努比袋袋預購太可愛！7-ELEVEN不定期推出的卡通周邊預購系列，每次都在想粉絲荷包，路過小七就能下單買周邊，就是讓粉絲買到剁手手。這次7-ELEVEN預購特別引進21款超萌史努比周邊小物，包含實用托特包、保溫袋、飲料提袋，讓粉絲天天都能耍可愛。

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7-ELEVEN預購 史努比飲料提袋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN預購 史努比馬克杯 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

這次7-ELEVEN預購推出「史努比童趣療癒時光系列、史努比美包系列」2大主題，共21款實用周邊，其中「史努比童趣療癒時光系列」特別以粉嫩色系，集結史努比、查理布朗、胡士托3個角色，分別推出可收納成吊飾的「立體飲料提袋」、圓形造型的「保溫袋」，以及上窄下寬的「造型馬克杯組」，每個附贈對應的杯蓋，可作為杯墊使用，超萌造型粉絲一定要收。
7-ELEVEN預購 史努比保溫袋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN預購 史努比馬克杯附杯墊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

除此之外，「史努比美包系列」則是流行包包品牌kiiwi o推出的史努比系列包款，其中包含可斜背/手提的「史努比多隔層托特包」共5種顏色、可保溫保冷的「史努比蛋形保溫袋」，以及能摺疊成小體積的「史努比可折疊飲料提袋」，即日起可以在ibon預購，而「史努比童趣療癒時光系列」則在10/25起預購，鐵粉準時開搶。
7-ELEVEN預購 史努比 kiiwi o / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN預購 史努比 kiiwi o保溫袋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載




 

7-ELEVEN預購 史努比童趣療癒時光系列

預購時間：2023/10/25-12/03
預購方式：門市條碼預購，或ibon機台按「寄件/購物>門市預購>依目錄選擇>出版品>其他2」。
推薦商品：
飲料提袋-米白/黃色/粉色/米白：199元/個
保溫袋-藍/黃：299元/個
馬克杯組-白色/藍色/黃色：199元/個
 

7-ELEVEN預購 史努比美包系列

預購時間：2023/10/18-11/9
預購方式：門市條碼預購，或ibon機台按「寄件/購物>門市預購>依目錄選擇>出版品>其他2」。
推薦商品：
托特包-Kato原色/Kato黑色：699元/款
托特包-Misa 紅藍/Misa灰藍/Misa 海軍藍：599元/款
保溫袋-粉色/淺藍/淺灰/深灰：349元/款
飲料提袋-藍/綠/灰：189元/款

詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。
7-ELEVEN預購 史努比 kiiwi o折疊飲料袋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

 

 

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