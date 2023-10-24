為了搶攻最後國旅商機，台北晶華針對2023台北國際旅展搶先推出「2023線上旅展」，即日起至11/6前往官網，即可購買旅展優惠商品。其中，其中主推的「栢麗廳平日午餐四人優惠套票組」每套五張20,000元，折扣最高達5.6折。同時，集團旗下台北晶華酒店、台南晶英酒店、晶泉丰旅以及Just Sleep捷絲旅，熱銷商品也一定不能錯過。



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晶華線上旅展之中，栢麗廳自助餐廳平日早餐、午餐、下午茶券，皆可享有買十張送一張單人券的限定活動，並且主推的「栢麗廳平日午餐四人優惠套票組」每套五張20,000元，折扣最高達5.6折。上庭酒廊「假日全日舒活早午餐雙人券」，每張1,899元，折扣達6.7折。





三燔本家則延續往年熱賣的「三燔本家平日午餐壽喜燒或涮涮鍋放題四人劵」，每組3,099元、折扣高達5.5折。一樓中庭azie餐廳推出展場限定假日皆可使用的「azie美國頂級爐烤肋眼牛排16盎司共享雙人套餐優惠券」，每張2,199元，折扣高達7折，館外的人氣餐廳故宮晶華推出港點吃到飽買十送一優惠、義饗食堂也有折扣高達5折的方案。





在住宿券的部分則推出折扣高達2.7折的「漫遊中山」客房住宿券，入住13坪豪華客房，再贈兩客CNN推薦、與米其林綠星聯名早餐僅需5,988元； SPA療程折扣券這次則推出「旅人最愛-紓解時差按摩」SPA療程券套票(兩入一組)，每組6,888元的套組，內容包含兩次連續榮獲8年世界SPA大獎的沐蘭SPA價值4,950元的「旅人最愛-紓解時差按摩」SPA療程外，折扣高達7折。



台北晶華 2023線上旅展推薦必買

栢麗廳平日早餐雙人券 買10張加贈1張單人平日早餐招待券(59折) / 旅展價：1,199 / 62折



栢麗廳平日下午茶雙人券(每張加750元可使用於假日) 買10張加贈1張單人平日下午茶招待券(68折) / 旅展價：1,699 / 72折



栢麗廳平日下午茶四人券(每張加1,700元可使用於假日) 買10張加贈1張雙人平日下午茶招待券(64折) / 旅展價：3,199 / 67折



栢麗廳平日午餐雙人券（每張加300元可使用於平日晚餐 每張加1,500元可使用於假日午晚餐） 買10張加贈1張單人平日午餐招待券(63折) / 旅展價：2,299 / 66折



栢麗廳平日午餐四人優惠折扣券（每張加600元可使用於平日晚餐

每張加3,400元可使用於假日午晚餐） 買10張加贈1張雙人平日午餐招待券(58折) / 旅展價：4,199 / 6折



栢麗廳平日雙人午餐優惠套票組（五入一組）（每張加300元可使用於平日晚餐、每張加1,600元可使用於假日午晚餐）買10套加贈1張雙人平日午餐招待券(62折) / 旅展價：11,000 / 63折



栢麗廳平日午餐四人優惠套票組(五入一組)（每張加600元可使用於平日晚餐、每張加3,600元可使用於假日午晚餐） 買10套加贈1張四人平日午餐招待券(56折) / 旅展價：20,000 / 58折



azie龍蝦厚切牛排雙人海陸分享券 套餐含雙人份凱薩沙拉、龍蝦乙隻(450-500公克)、厚切爐烤牛排16oz、經典提拉米蘇 / 旅展價：3,199 / 73折



azie美國頂級爐烤肋眼牛排16盎司雙人套餐券 套餐含雙人份主廚例湯、沙拉、甜點及咖啡或茶

晶華快閃店及ITF展場限定 / 旅展價：2,199 / 7折



上庭酒廊假日全日舒活早午餐雙人券 (早午餐時段:10:30-14:00或14:00-17:00) / 旅展價：1,899 / 67折



三燔本家平日午餐壽喜燒或涮涮鍋放題雙人券 於2024/04/30前使用本券另贈送2杯軟性飲料 / 旅展價：1,799 / 64折



三燔本家平日四人共鍋壽喜燒放題優惠折扣券 於2024/04/30前使用本券另贈送4杯軟性飲料 / 旅展價：3,099 / 55折



故宮晶華平日晚餐熱饌港點吃到飽雙人券【平日】限定週二至週五晚餐時段(每張加500元可使用於假日晚餐) 買10張加贈1張單人平日晚餐熱饌港點吃到飽招待券(56折) / 旅展價：1,799 / 58折



故宮晶華平日晚餐熱饌港點吃到飽四人券【平日】限定週二至週五晚餐時段(每張加1,000元可使用於假日晚餐) 買10張加贈1張雙人平日晚餐熱饌港點吃到飽招待券(等同53折) / 旅展價：3,399 / 55折



故宮晶華招牌片皮鴨四人分享餐優惠折扣券【平日】限定週二至週五午晚餐時段 套餐含：故宫招牌片皮鴨乙隻、冰梅斬鴨腿、鴨骨米粉湯、廣式蒸燒賣、五香炸春捲、金銀蛋莧菜、薑蔥斑腩煲、杏仁豆腐4份。 / 旅展價：3,699 / 73折



義饗食堂波士頓龍蝦義式番茄義大利麵雙人套餐平日券 套餐含：波士頓龍蝦義式番茄義大利麵二份（每人半隻波土頓龍蝦）、自助享用蔬食吧（內容包含沙拉、湯品、麵包、飲料）、及哈根達斯冰淇淋無限享用。 / 旅展價：1,399 / 5折

台北晶華 2023線上旅展

地址：台北市中山北路二段39巷3號

線上旅展：www.regenttaiwan.com