圓山的價值不只是料理好吃、位置環境超棒，最重要的就是「圓山」一直是許多人重要的回憶，也因為這一層情感，每每只要推出下殺優惠，就一定會被搶購一空。這一次圓山針對2023ITF台北國際旅展，除了有現場優惠之外，還加碼推出線上旅展，要讓喜歡圓山老饕、旅客，可以搶到優惠。
推薦閱讀：北投麗禧下殺71折！北投麗禧線上旅展「住宿71折、泡湯券72折」年度唯一，搶攻頂端客群泡湯首選。
其中，台北圓山「平日聯合住宿通用券」單張售價3,300元，購買1本5張售價15,000元，超值優惠3.1折起，依使用張數入住不同房型；持3張住宿券入住立即坐擁270度台北超無敵美景與專屬寬敞陽台空間的環景套房，再享2客早餐、2客自助晚餐與西密道導覽文化之旅。
而在美食方面，首推主打乾濕式熟成牛排、手工義式麵點的「圓山牛排館」，端出廣受老饕們喜愛的主廚嚴選「平假日圓山牛排館海陸雙人套餐」，融合義式雞肉餃淋上羊菌菇奶油醬，搭配泡沫燒烤美國特選肋眼心，並綴以煎烤根島蝦與比目魚；或選擇爐烤噶瑪蘭戰斧豬排；餐券5.7折超值優惠，每張2,999元，即可品味海陸饗宴以滿足老饕們味蕾。
連年深受外界熱烈好評的「平日松鶴自助午晚餐券」，再次重磅開賣！百道中、西、日式精選美食佳餚，不定期變化菜色內容，讓饕客們讚不絕口；再升級搭配紅白酒、啤酒無限暢飲及經典素食專區，優惠最低8.2折。餐券一本10張販售10,500元(原價12,800元)，還加贈價值千元的平日東密道導覽文化之旅雙人券！下午茶控們也可選購「平日松鶴自助下午茶」，一本4張優惠價2,800元，還附價值1,000元的平日西密道導覽文化之旅四人券，體驗圓山歷史文化的當前與此刻。
同時，高雄圓山則推出「平日市景親子客房住宿券」，最殺優惠2.7折，入住只要3,980元，含2大2小4客早餐，珍珠奶茶、冷泡茶與爆米花各2杯，一同創造親子同樂的難忘回憶。而「平日市景客房住宿券」每張更是超級親民價3,190元，含早餐2客；另有「平日一泊二食住宿券」，每張含早餐及祕境餐酒館晚餐各2客，旅展優惠3.9折，每張售價4,730元。