懂泡湯、就懂北投麗禧的好，許多人心中的最頂級的北投奢華溫泉旅宿「麗禧」，這一次為了搶攻2023ITF台北國際旅展商機，特別自10/18上午10點起至11/7晚間23點於官網，推出「住宿券71折、泡湯券72折」線上旅展，要用多重優惠吸引溫泉控的目光。
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首推北投麗禧年度熱銷商品「雅緻山景客房一泊一食住宿券」，每張售價11,500元，原價16,100元，折扣71折，即可入住15坪雅緻山景客房一晚、含雍翠庭晨之光臺式早餐兩客，以及免費享用客房迷你吧與迎賓水果、經典鳳梨酥點心，同時暢享館內人氣露天風呂與戶外風呂設施，悠遊北投自在之行，是不可錯過的必買商品。
此外，北投麗禧推出「雅緻豪華客房一泊二食券」，每張17,999元，原價25,176元，折扣約71折，可享雙人入住高樓層豪華客房一晚，體驗價值3,080元+10%晚間套餐兩客及晨之光臺式早餐。晚間套餐可選擇米其林推薦雍翠庭臺式餐廳品嚐「典藏套餐」，享塔香三杯龍蝦球與櫻桃木燻澳洲和牛頰雙主菜味蕾享受；或可選擇至C’est Bon歐陸法式餐廳享用「波士頓龍蝦套餐」，體驗山林環繞的奢華饗宴。
最後，就是北投麗禧「露天風呂套票」每套10張，售價13,000元，盡享占地百坪、挑高九米的露天風呂，內含各式冷熱泉、桑拿、蒸氣室，並可無限享用軟性飲料與餅乾小點、有機蘋果。此外，高人氣熱門打卡點的北投麗禧獨立湯屋，亦推出「獨立湯屋套票」每套3張，售價6,600元，每張可供雙人使用獨立湯屋90分鐘，並贈送精緻手工奶酪兩份，獨享靜謐私人溫泉時光之餘，亦可盡情徜徉在白磺泉的滋潤與寵愛中。
北投麗禧2023線上旅展
線上旅展：https://bit.ly/3ZDOSfE
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