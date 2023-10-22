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長榮鳳凰餐券買10送1！長榮鳳凰酒店線上旅展限時開賣，美食餐券買10送1、住宿券最低4折。

2023-10-22 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：長榮鳳凰 人氣：201
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編輯 李維唐

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長榮鳳凰酒店ITF線上旅展推出768元與968元兩款平日單人餐券。768元的早午餐/火鍋通用券，可享用原價968元的桂冠自助餐廳早午餐或煙波亭火鍋；而968元的晚餐/火鍋通用券，則可享用原價1,298元的桂冠自助餐廳晚餐或煙波亭頂級火鍋，划算超值再享買10送1優惠。

推薦閱讀：星宇航空線上旅展開賣！星宇航空特價機票「東京萬元有找」優惠時間、航線總整理，搭星宇一路玩到明年5月底。
長榮鳳凰酒店 2023 ITF線上旅展 

長榮鳳凰酒店(礁溪)推出原價20,856元的平日雙人一泊二食住宿券直接打4折，8,388元即可入住高級洋式客房，平日雙人一泊一食也只要7,888元，住宿券效期可使用到2024年5月31日。長榮鳳凰酒店(礁溪)加碼推出旅展住宿券早買早享受方案，即日起到11月底前持本次旅展一泊二食住宿券完成訂房，於12月底前平日入住加送一手指定飲品及可樂果，旺日入住也只需加價666元(原旺日加價為1,000元)。
長榮鳳凰酒店 2023 ITF線上旅展 

台中鳳凰酒店平日一泊一食住宿券下殺3.7折，只要2,666元即可入住(原價7,260元)，另外台中鳳凰食號平日單人早午餐券原價759元，旅展優惠價每張550元、買10張再送1張，平均一張只要500元。2023ITF線上旅展礁溪與台中兩館的各式票券皆可使用到2024年5月31日。
長榮鳳凰酒店 2023 ITF線上旅展 
長榮鳳凰酒店 2023 ITF線上旅展 
 

 

長榮鳳凰酒店 2023 ITF線上旅展 

銷售日期：2023/10/17上午10:00至2023/11/08下午18:00 
票券效期：2023/10/17至2024/05/31
旅展連結：https://feversocial.com/29046/2023ITF-28124
 

 

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線上旅展 長榮鳳凰酒店 旅展
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 編輯 鄭雅之
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