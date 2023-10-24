紐約家具年終慶大放送! 2023/10/25-2024/1/25止，為了迎接即將到來的秋冬季節，精心挑選一系列暖心限量購物商品，活動期間於紐約家具設計中心館內消費達指定金額，即可參加當月【月月抽大獎】活動，並兌換限量VIP會員滿額禮贈品，館內更有滿萬送千等豐富禮遇，數量有限，送完為止!





紐約家具設計中心年終慶台北內湖館、新莊思源旗艦館兩館同步開跑，限量商品驚喜價。細見美學CASA首發推出Cubo Rosso義大利頂級牛皮沙發，原價$336,800元，活動驚喜價$123,800；新加坡現代家具品牌Star推出GRAYSON-N全皮L型電動沙發，原價$99,802元，手刀價$56,800元；MOON岩板圓餐桌歡慶價一字頭起，買再贈岩板轉盤；德國精品家具W.Schillig推出Loop義大利牛皮沙發，年終慶限量釋出只要$142,000；義大利品牌Dorelan推出進口床墊Cortina，最低3萬元即可輕鬆入手；西華|住的藝術年終慶限量釋出小資方案，義大利原裝進口Vibieffe沙發瘋狂價3萬元起。





紐約家具設計中心一直致力於提供高品質的家具產品和服務，並引進義大利、德英法、荷蘭、西班牙、日本、澳洲等地知名品牌，提供各類時尚家具家飾。9月舉辦的設計師之夜邀請到國際級設計師ZHD的Woody Yao來台，將今年米蘭及上海首發的國際級家具設計展原汁原味搬到台灣重現。



「國際級的展覽是非常好的教育場域。」紐約家具設計中心 徐總經理表示：「我們將世界頂級設計師及其作品搬到台灣，邀請民眾近距離體驗原創設計之美，刺激萌生原始創作的興趣，期許能喚醒國人對生活美學的重視，未來也將繼續策畫不同類型的主題展覽呈現給大家。」



2023年紐約家具年終慶，為各位顧客打造溫馨舒適的家居環境，歡迎蒞臨參觀選購！



「ZAHA HADID DESIGN × Karimoku|SEYUN展覽-無極之境」展覽，打開視野與格局與大師級作品對話，一場視覺震撼的設計饗宴，歡迎12月底前參觀體驗，更多詳請洽紐約家具設計中心官網。



展覽名稱：無極之境─ZAHA HADID生前最後力作

展覽時間：即日起至12月31日止

展覽地點：紐約設計展演空間B08

展品資訊：請洽西華|住的藝術

