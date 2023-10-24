睽違三年的「愛‧Sharing」，今年以當代藝術之都「巴塞隆納」為聖誕主題城市，11月17日起將在台北時代百貨與高雄夢時代展出別具人文與藝術氣息的主題裝置，誠摯邀請大家體驗西班牙的熱情，感受現代藝術帶來的時尚聖誕魅力。



巴塞隆納，交織經典與創新、融合傳統與現代的熱情城市

每年「愛‧Sharing」會選定一個主題城市，讓民眾體驗不同城市風情的聖誕氛圍，從2016年的浪漫巴黎、2017年的絢爛紐約、2018年的漫步米蘭，到2019年的迷幻拉斯維加斯，每次都給人們留下難忘的記憶與感動。今年「愛‧Sharing」將航向西班牙的巴塞隆納，在這充滿濃烈情感與人文深度的城市裡，感受上帝的建築師高第的驚奇作品，跟隨世界級藝術家畢卡索及米羅曾經踏過的足跡，伴隨奔放的佛朗明哥舞蹈、音樂及風味獨特的拉丁美食，組合出狂放不羈的熱情色彩。





淬鍊巴塞隆納之美，分享聖誕的浪漫與幸福

今年的Purple Wish聖誕主樹的靈感來自於熱情的佛朗明哥，讓Purple Wish化身奔放的舞者，在聖家堂建築意象與歐式噴泉組合的底座上翩然舞動。裙襬邊緣鑲嵌高第建築中的海洋意象，引來達利畫作中的蝴蝶共舞，讓人們的心情隨之轉變、幻化!



除了精彩的聖誕主樹，更有許多值得期待的主題裝置，每個作品都是淬鍊巴塞隆納之美的極致之作，在台北時代百貨的夢廣場，有飄著咖啡香的奇幻咖啡小屋；充滿童趣奎爾公園裏的大蜥蜴；牽引著夢想之鹿，追隨璀璨的伯利恆之星；具活潑靈巧色彩、經典榮耀的聖家堂；幸運的第九艘船，船帆化身為達利畫作中蝴蝶，振翅遠颺。沿著階梯走上四樓平台，西班牙酒館映入眼簾，滿溢道地佳餚與動人演出。



高雄夢時代的第九艘船緩緩駛向藍鯨館；魁梧的巨龍令人神往聖喬治勇敢的屠龍傳說；猛然回頭，熱血的足球賽正火熱開打，響徹雲霄的吶喊聲震懾人心；佛朗明哥舞者身著紅色玫瑰裙襬熱情舞動，向人們訴說著巴特婁之家的浪漫傳說。



2023，透過「愛‧Sharing」，與大家一同體驗巴塞隆納的狂放與佛朗明哥的熱情，帶來全新的聖誕體驗與視覺饗宴。



愛，因為分享而更美 share your love, share your heart

11/17 18:00愛‧Sharing點燈活動正式登場，邀請民眾共同點亮13米高聖誕樹及周圍的浪漫燈區，除精彩的Purple Wish主題燈光秀展演外，更邀請兩大人氣樂團--告五人與宇宙人，分別於台北時代百貨及高雄夢時代現場連線，用歌聲大聲唱出「愛‧Sharing」。



2023「愛‧Sharing」亦將透過統一集團食品、流通、美妝等各平台的力量，於全台通路同步展開，讓全台各地民眾一起感受屬於愛與分享的聖誕佳節。