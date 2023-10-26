鐵粉一定會買起來拍IG！Ocean Bomb氣泡水品牌聯手超人氣動漫「航海王」、「進擊的巨人」、「我的英雄學院」、「美少女戰士」和「聖鬥士星矢」5大系列，推出動漫迷限定聯名氣泡水。根據劇中角色與經典動畫場景精心設計氣泡水瓶身，鐵粉看到一定會捨不得喝。



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其中，與「航海王」、「進擊的巨人」、「我的英雄學院」三大超人氣神作聯名，Ocean Bomb氣泡水根據劇中角色與經典動畫場景精心設計氣泡水瓶身，完美演譯出「航海王」要航向偉大的航道的熱血、「進擊的巨人」奉獻出心臟去奮鬥的決心、以及「我的英雄學院」邁向更遠的前方 Plus ultra。





此外，在口感部分，Ocean Bomb 氣泡水依據系列動漫特色推出全新風味，包含「航海王」系列的魯夫（乳酸風味）、娜美（芒果風味）、索隆（蜂蜜檸檬風味）、香吉士（熱帶水果風味），「進擊的巨人」系列的艾倫（蘋果鳳梨風味）和里維（蜂蜜風味）。以及「我的英雄學院」系列的綠谷出久（白桃風味）、爆豪勝已（紅葡萄風味）、歐爾麥特（芒果鳳梨風味），每一款都要讓粉絲喝一口就停不下來。





而回憶殺經典作品「美少女戰士」和「聖鬥士星矢」，Ocean Bomb則是推出雙系列氣泡水。其中「美少女戰士」推出3款Q版系列氣泡水，分別為月光仙子（黃金柚風味）、小小兔（荔枝風味）及水星（水梨風味），超軟萌的瓶身設計與清爽微酸的滋味絕對要揪姊妹們一起開喝。



同時，Ocean Bomb 更與有著「鎧甲類動漫」代表作之稱的「聖鬥士星矢」聯名，推出3款黃金聖鬥士系列氣泡水，分別為牡羊座 穆（蘋果乳酸風味）、處女座 沙加（蜜桃乳酸風味）和雙子座 加隆（葡萄乳酸風味），水果的香甜搭配甜而不膩的乳酸風味，讓聖鬥士們閉上眼直接引爆體內的小宇宙。





最後，更加碼與最受歡迎選秀節目之一「未來少女」合作，與「未來少女」節目中女團「薄荷水晶」帶來夢幻連動，創作品牌同名單曲作品「Ocean Bomb」，律動感的 UK Garage 舞曲風格令人怦然心動，可愛、夢幻的洗腦旋律更讓粉絲們耳朵懷孕，最終透過 Vocal 強實力榮獲滿分佳績。







Ocean Bomb 氣泡水

全系列動漫氣泡水系列單罐建議售價：NT$ 35元

西西里氣泡咖啡單罐建議售價：NT$ 45元

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實體通路：大潤發、DON DON DONKI（唐吉訶德）、寶雅、新光三越超市、City Super、佳瑪百貨



Ocean Bomb 與未來少女「薄荷水晶」攜手合作，推出品牌同名單曲作品「Ocean Bomb」