玥老師在 Walker 占星分享好運氣，雙魚座感情發展甜蜜，水瓶座好友相聚歡樂無敵，雙子座事業衝勁表現過人。



牡羊座：家庭煩惱，好言相勸

整體運勢 ★★★☆☆ 愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆ 事業運勢 ★★★☆☆

新的一週運勢平平，雖然工作上沒有太多的問題，只要憑藉自己的的經驗就能完成大致的任務，但是在家庭方面會有許多操心的事情，多關心家人，以免對方不小心闖禍出包，需要你幫忙收拾善後。







金牛座：調整心情，做好本分

整體運勢 ★★☆☆☆ 愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆ 事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢尚可，看起來像慢郎中的你，也會遇到火燒眉毛的事情，尤其是工作的過程，看得他人的處理方式，讓你難以接受，忍不住想批判對方，別跟自己過不去，偷工減料的人自然會有摔跤的一天，先做好份內工作才是上策。







雙子座：發揮所長，順勢發展

整體運勢 ★★★★☆ 愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★☆ 事業運勢 ★★★★☆

新的一週運勢進入穩定的狀態，可以好好充實自己的專業能力，職場上會有你可以發揮的空間，看到他人身陷麻煩事，別猶豫趕緊主動幫忙，不只增加人氣也能得到更多的機會。正財運佳，想要增加收入需要在工作上多努力！







巨蟹座：說話藝術，經營人際

整體運勢 ★★☆☆☆ 愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆ 事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢在人際方面的溝通需要多注意，有什麼想法可以換個方式表達，先理解他人的立場跟心思，才有機會爭取自己想要的結果。感情緣分一般，即使跟伴侶之間的交談，也要顧慮對方心情，別讓言語傷害了感情。







獅子座：明哲保身，不強出頭

整體運勢 ★☆☆☆☆ 愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆ 事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週會有無妄之災找上門，無論是再親近的朋友找你協調，都需要委婉推辭，千萬別想當和事佬，小心一個不注意卻變成他人推卸責任的對象。掌握明哲保身的原則，不表態跟不出頭才能安然度過這段時間。







處女座：閉上嘴巴，遠離禍端

整體運勢 ★☆☆☆☆ 愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆ 事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢不佳，很容易禍從口出，不管是生活還是工作，請記住「少說話，多做事」，如此一來就能減少與人相處的摩擦。遇到棘手的問題，提醒自己別花時間抱怨，試著用正面的態度去思考，更有助於找到解決的辦法。







天秤座：製造情趣，浪漫加分

整體運勢 ★★★☆☆ 愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★☆☆☆ 事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週感情運勢發展順利，利用假日安排兩人的約會或旅遊，趁機製造浪漫氣氛可以讓彼此感情升溫，重新燃起熱情。工作表現尚可，但是需要注意分心的問題，適度的休息以減少精神不佳的情況。







天蠍座：桃色糾紛，延誤工作

整體運勢 ★☆☆☆☆ 愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆ 事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢欠佳，尤其是感情方面，面對主動獻殷勤的異性朋友，需要保持距離，以免引起緋聞，讓你跟伴侶發生口角爭執。生活中也要多注意，別因為小事情，就衝動提分手，維持平靜的心情才能不影響工作效率。







射手座：別太較真，以和為貴

整體運勢 ★★☆☆☆ 愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆ 事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週運勢有高有低，工作的發展容易受到人事問題影響，與同事共事進入磨合階段。看似表面隨和，內心卻很有想法的你，這陣子容易遇到矛盾的狀況，請暫時練習放過自己，凡事以和諧為重，有利於合作順利。







摩羯座：小人誣陷，預留證據

整體運勢 ★☆☆☆☆ 愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆ 事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢考驗不斷，精神狀態也拉起警報，忙碌的工作讓你筋疲力盡，除了煩惱進度，還要顧慮大家的需求，在辦公或合作的過程中，提醒自己多一分防備措施，才能擋下被小人誣賴的倒楣事，財運欠佳，不適合高風險的投資。







水瓶座：與友相聚，歡樂時光

整體運勢 ★★★★☆ 愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆ 事業運勢 ★★★★☆

新的一週，你在外緣方面會有亮眼的表現，發揮幽默特質與人互動融洽，工作跟感情各有不錯的進展，翻開通訊資料，把許久未見的老朋友約出來，吃飯聊天聯絡感情，讓你度過快樂的時光。







雙魚座：整體順遂，感情甜蜜

整體運勢 ★★★★☆ 愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆ 事業運勢 ★★★★☆

本週運勢轉強，各方面都是穩定成長，工作效率進步受到主管認同，如果有機會別害羞，多表現自己的優點，幫你贏得升遷的門票。感情部分，兩個人互動甜蜜，十分感性的你，只要動動小心思就能讓彼此再次陷入愛河。



職場上難免會遇到理念不同的人，有技巧的溝通，讓對方不成為身邊的小人。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。