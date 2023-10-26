南韓甜寵劇來襲！由「漫撕男」路雲與「母胎美女」曹寶兒主演的奇幻愛情劇《愛情不可抗拒力》，由《百日的郎君》編劇盧智雪所打造，兩位高顏值主角締造很多經典吻戲，土味情話連發，肉麻到路雲、曹寶兒本人都害羞直呼「不敢看」，本劇還加入觀眾最愛的「前世虐戀」設定，讓觀眾又哭又笑的高甜韓劇，日前播出大結局後，話題發酵中。Walker整理出5大看點，熱愛甜蜜羅曼史的你，快把本劇放入收藏清單！

一、「百搭男神」路雲VS「母胎美女」曹寶兒，26公分超萌身高差

「漫撕男」之稱的路雲過去演過多部浪漫愛情劇，擁有完美的高挑191公分身材，巴掌臉配上一雙大長腿，不論哪位女演員搭檔都很有火花，這次挑戰奇幻羅曼史《愛情不可抗拒力》，搭擋165公分高的曹寶兒，兩人仍有26公分超萌身高差，不論是在畫面上、戲外花絮拍攝都很有CP感。路雲這次在《愛情不可抗拒力》裡飾演一位冷酷律師，卻因中了詛咒，脫口就是土味情話告白，強烈的反差感逗得觀眾哈哈大笑，演技大突破，收服大批女性粉絲，戲劇開播的期間收視率持續向上成長，大結局16集繳出最高收視成績單，雖已播畢但後勁超強，討論度持續升高。



▲圖片來源／JTBC官網



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二、非改編自網路漫畫，《百日的郎君》編劇執筆原創韓劇

《愛情不可抗拒力》奇幻又浪漫的情節，宛如人氣網路漫畫才會出現的劇情，再加上男主角找來「漫撕男」路雲助陣，讓人有改編漫畫作品的錯覺，但其實本劇是《百日的郎君》編劇盧智雪所執筆的原創戲劇。

劇組體現韓國風景特色，全國走透透，遠赴慶尚北道浦項、慶尚南道西北部陜川郡、慶尚南道中部咸安郡、全羅南道南部長興郡等地取景，追劇的同時，還能享受海邊、山林等大自然景色。



▲圖片來源／JTBC官網



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三、「妳對我開槍了，射出愛情的子彈」，韓式土味情話連發

路雲演繹的冷酷律師非常有魅力，把傲嬌男主角的魅力展現得極致，他在劇中毫不害臊地說出土味情話，常逗到觀眾笑出眼淚。當他發現自己誤喝愛情水時，衝去找女主角理論，表面上是抱怨，實際則是金句告白連發，面不改色說出肉麻情話：「妳對我開槍了，射出愛情的子彈，被射中的話，我的心就會小鹿亂撞撲通撲通跳。」當女主角曹寶兒不知所措地嘟著嘴，他加強撩妹指數：「不要擺出那種表情，我會心動，真是該死。」最後回馬槍再度告白：「妳看吧，我的腳步不想離開妳，因為太想妳了。」



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路雲過去從未演過喜劇羅曼史，《愛情不可抗拒力》展現突破性演出，每句台詞都讓人印象深刻，包含後來他去找曹寶兒對質時，卯起來表達心意，「我喝下整整一杯愛情咒語水，以毒藥來說足以致死，那如果是愛情水就會愛到死囉」，肉麻到觀眾都忍不住手腳捲曲，每集都有爆笑台詞，包準粉絲笑到哭出來。



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四、甜寵劇撒糖不手軟，路雲鏟肉8公斤，露出冰塊盒腹肌上演超慾床戲

近幾年來韓國戲劇題材變得更多元，甜寵劇卻大幅度減少，本劇是2023年繼《歡迎來到王之國》之後，難得再次受到討論的浪漫愛情劇。戲劇採循序漸進的方式催化兩位主角的曖昧情愫，先是路雲招牌的深情眼神狂放電，再來上演家門前依依不捨的戲碼，還有辦公室秘戀的刺激感，以及到兩人確認心意後的甜蜜約會，每集都在親，一集比一集親得還火熱，親到粉絲露出姨母笑，編劇撒糖不手軟，送上糖份超高的甜蜜場景。



▲圖片來源／JTBC官網



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尤其是最後兩集上演超慾床戲，路雲脫下襯衫露出精壯冰塊盒腹肌，為此瘦了8公斤，好身材不藏私，一路從客廳、餐廳桌上吻到房間床上，本劇吻戲越多收視率越高，第16集大結局以最高收視率3.12%收尾，高甜場景多到連路雲、曹寶兒本人都在受訪時害羞到表示看不下去。



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五、添加前世虐戀要素，命中註定再次重逢

《愛情不可抗拒力》主打甜寵劇，但編劇加上了觀眾最熱愛的「前世虐戀」要素，兩位主角路雲、曹寶兒飆演技，戲劇中後段揭曉兩人被命運牽在一起的主因，帶來震撼性的發展，兩位苦命鴛鴦前世歷經磨難，現代有多甜、前世就有多虐，而從第一集就登場的「血手」詛咒，其實背後有一段揪心故事，成功逼哭大批粉絲。



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現代、古裝兩個時代一次放送，路雲、曹寶兒在造型上也有區分，女主角把短髮接長，穿上清新脫俗的絕世美人，男主角則梳起朝鮮時代的男子髻髮造型，獲得雙好評，觀眾盛讚「現代也好，古裝劇也好，都很好看」，不論是喜歡看時裝劇還是古裝劇的粉絲都能一次滿足。



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