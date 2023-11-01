龍貓迷這波真的要搶！日本郵局可說是被郵政耽誤的周邊商品開發公司，只要一推出與人氣角色合作的商品，就會立刻引發搶購熱潮，甚至不少台灣民眾會尋找代購跨海購買。吉卜力工作室從多年前就開始與日本郵局聯手，每年固定會推出精美的《龍貓》聯名商品，已於10月下旬開始販售的龍貓包又再度引起搶購，龍貓迷可要趕緊找好代購，以免錯過這波收藏的機會了。
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▲圖片來源／エンスカイ
睽違了一段時間，深受雜貨控喜愛的日本郵局又再度推出3款《龍貓》的秋冬限定商品，已於10月20日起在日本全國約1,000間郵局門市與郵局官網同步販售，其中鐵粉一定要收藏的就是暖呼呼的「龍貓絨毛手提袋」，不僅觸感柔軟蓬鬆，包包當中還有一個小暗袋，可以讓你更容易找到小型物品，而且仔細一看會發現內層面料是光滑的材質，不管是出門小旅行或是購物都是超棒的神隊友。
▲圖片來源／エンスカイ
小巧可愛的「小龍貓信封收納包」使用的是燈芯絨材質，正面有小龍貓的刺繡，背面則是設計成信封的樣式，對於經常隨身會攜帶化妝品、行動電源等小物出門的女性來說，是相當實用的收納小幫手。
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最後一款則是呆萌的「中龍貓散步零錢包」，同樣也是燈芯絨材質，超級迷你的尺寸可用來裝零食、鑰匙、隨身藥品或糖果，可以掛在大型包包上隨時方便拿取，讓你走到哪可愛到哪。
▲圖片來源／エンスカイ
2023 龍貓X日本郵局 秋冬新品
販售日期：2023年10月20日起
販售地點：日本全國約1,000間郵局門市與日本郵局官網
價格：
龍貓絨毛手提袋：3,850日圓
小龍貓信封收納包：2,200日圓
中龍貓散步零錢包：1,540日圓