瑞士國家旅遊局在台北舉行冬季發表會，推廣「我需要完美冰雪假期，我需要瑞士」冬季主題。2023- 2024雪季，瑞士航空、瑞士少女峰山區、達沃斯、瑞士交通系統、馬特洪峰地區、雪朗峰、英格堡—鐵力士山持續在台灣市場推廣冬季旅遊資源和產品。



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瑞士國家旅遊局大中華區主任常典娜女士回顧了今年夏季瑞士的入境旅遊資料及大中華區市場的復甦情況：2023年1-8月，大中華區遊客在瑞士停留495,292夜次，其中5-8月夏季停留372,246夜次，和2019年同期相比夏季已恢復至41%。今年9月，大中華區瑞士機票預訂達7,119個，瑞士旅行通行證銷售7,003張。即將到來的這個雪季，闊別三年的台灣冰雪愛好者將再次回到海外冬季旅遊目的地，瑞士旅遊業對於台灣遊客的回歸充滿期待和信心。





冬季是瑞士重要的旅遊旺季，作為阿爾卑斯山的家鄉，瑞士擁有超過200座世界頂級的滑雪場，超過7,000公里的雪道；高海拔的自然條件保證了良好的雪況和絕佳的風景；這裡有創新先進的基礎設施和四通八達的交通網絡；提供豐富的冬季運動和多彩的冬季文化，雪後歡樂時光和純正的當地體驗令遊客得到充分的放鬆。







新雪季瑞士國家旅遊局優化升級無縫滑行 (RIDE & SLIDE2.0) 服務，致力打造無縫銜接的獨特冬季雪上體驗，將滑雪旅客以永續旅行的方式送抵瑞士12個雪場的雪道。預訂交通和滑雪配套服務，同時享有雪場、滑雪課程和雪具租售的優惠折扣。2023 – 2024 雪季瑞旅局還推出一系列冬季宣傳短片，邀請曾獲得2022年北京冬奧高山滑雪男子大回轉項目金牌的瑞士高山滑雪運動員瑪律科 · 奧德馬特入鏡拍攝。





少女峰山區 2023/24 雪季新亮點

1、購買雪票或健行雪橇通票可免費體驗菲斯特神鷹飛索

2、推出初學者滑雪課程體驗套餐 119 瑞郎起

3、布里恩茨湖獨木舟體驗( 11 月 1 日- 4 月 30 日 )130 瑞郎

4、巧克力製作體驗( Funky Chocolate Club)

5、少女峰新打卡背景牆 ALPINE GLOW

6、少女峰貴賓休息廳 PIKANTUS LOUNGE BY ERDINGER

飛達旅遊：https://www.gobytrain.com.tw/







