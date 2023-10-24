2023ITF台北國際旅展，香港優惠攻略！為了搶旅遊優惠、搶住宿優惠，許多人都鎖定年底的「台北國際旅展」，本次在11/3-11/6登場的ITF台北國際旅展，香港旅遊發展局在攤位中攜手6間旅行社，推出超殺優惠三天二夜NT 8,888元起（未稅），還有限定加碼優惠、旅客專屬優惠券，必搶攻略一定要先筆記。



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在本次台北國際旅展中，香港館攤位位於I-306，攜手6家業者推出專屬優惠行程，其中主打「富薈上環三天二夜」8,888元起（未稅）以及「歷山酒店三天二夜」8,999元起（未稅），並且為了讓人方便安排週末小旅行，保證在2024/1/28前「週末不加價」，讓人只要平日休一天假，就能到香港玩三天。其中易飛網的富薈三天兩夜方案，更包含山頂纜車來回票及秘境西貢一日遊行程，欣賞美景一次滿足。







除此之外，本次旅展中必搶優惠還有「雄獅旅遊」四人一室入住百樂酒店，特別的是入住直接送「珍妮曲奇、檸檬王、帝苑酒店蝴蝶酥」，超夯伴手禮不用花時間排隊搶。可樂旅遊則有「香港迪士尼樂園魔雪奇緣世界」2日門票加好萊塢酒店四人一室，旅展現場買再送「魔雪奇緣佈置房」一晚。





2023ITF台北國際旅展 香港館

鎖定聖誕節、跨年旅遊話題，東南旅遊在香港館推出「富豪九龍酒店四天三夜」每人14,888元起（未稅），送山頂纜車來回、凌霄閣摩天台套票。雄獅旅遊則有「四天三夜搭配灣仔帝盛酒店」每人18,499元起（未稅），更安排專屬巴士接送，直接送你到維港看跨年煙火。除了旅行社優惠之外，港旅局再加碼針對年底旅遊，11月起發送全新100萬份「香港夜饗樂」旅客餐飲消費劵，每個旅客有100元港幣的消費劵，在指定餐廳、酒吧享受夜生活。同時在11月起至2024年1月，香港旅遊發展局也針對敞篷巴士推出「夜遊香港優惠」，只要港幣20元就能任選搭乘3條指定路線，趁機欣賞「香港繽紛冬日巡禮」聖誕節的聖誕裝飾、西九文化區的巨大聖誕樹，享受香港的聖誕節氣氛。

活動期間：2023/11/3-11/6

活動地點：南港展覽館一館（台北市南港區經貿二路1號）