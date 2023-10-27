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木昂手作「莓美」新品！木昂手作限定新品莓美香檸綠、芝士奶蓋紅、黑糖珍珠鮮奶，再加碼抽iPhone 15、偉士牌機車。

2023-10-27 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：木昂手作 人氣：1,887
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編輯 李維唐

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隨著網路YT山道猴子的爆紅，手搖品牌「木昂手作」看準商機，推出三款「莓美」新品「莓美香檸綠」、「芝士奶蓋紅」、「黑糖珍珠鮮奶」，不只是要吸引猴子的目光、更要吸引珍奶控的目光，此外為了增加買氣再加碼消費滿額抽偉士牌機車、留言抽iPhone 15。

推薦閱讀：再睡5分鐘買一送一！一杯30元「棉被午茉綠」買一送一飲料控必喝，13天快閃外送到家。
木昂手作新品上市抽獎活動

木昂手作表示，這一次的主打的「莓美香檸綠」新品，靈感其實就是來自己近日爆紅人氣動畫，而飲料如其名，看起來跟美眉外表一樣甜美，但喝下第一口卻有極大反差，清新檸檬、多汁草莓搭配甘醇綠茶，蹦出香甜微酸新風味，猶如引擎般爆發衝擊飲料控的口感。
木昂手作莓美香檸綠

此外，香濃的芝士奶蓋，滑順奶蓋加上經典錫蘭紅茶，每一口層次分明，要讓飲料控的味蕾和心跳都撲通撲通地加速狂跳。最後壓軸的黑糖珍珠鮮奶更是珍珠控必喝，採用手炒濃郁黑糖，Q彈的珍珠就像一輛輛賽車一樣，在舌尖上競速，最後成功抵達終點，牛奶的滑順和黑糖的香甜，也在那一刻得到滿足。
木昂手作芝士奶蓋
木昂手作黑糖珍珠鮮奶
 

 

木昂手作新品上市活動

活動期間：11/1~12/31
活動內容：
1、全台門市或外送平台單筆消費滿額100元，即可獲得抽獎券一張、抽價值12萬5的偉士牌機車LX125 Euro5一台。
2、享木昂手作官方臉書置頂文章，且留言「我愛木昂，尋找車主」並tag兩位朋友，抽iPhone 15 128G。
木昂手作抽偉士牌

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#珍奶
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珍奶 珍珠奶茶 手搖 山道猴子
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