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美福牛排館買一送一！假日帶骨牛排28盎司送螯蝦、平日紐約客牛排送沙拉吧。

2023-10-28 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館 人氣：53
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編輯 李維唐

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為了讓牛排控可以在11月開心品嚐美味牛排料理，特別推出「白加紅」海鮮+牛肉優惠組合活動，每周六、日午晚餐，全桌點用義式沙拉吧，主菜點美國頂級55天乾式熟成帶骨牛排28盎司以上乙份，即贈爐烤紐西蘭甜螯蝦乙份。還有，平日周三、四單點美國頂級乾式熟成帶骨紐約客牛排12盎司乙份，即贈送義式沙拉吧乙客。

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美福乾式熟成牛排館 買一送一活動/送甜螯蝦

對於牛排控來說，追求極致牛排美味就一定不能錯過「55天乾式熟成牛排」，可以說是美味的指標天數，當牛排表層的水分逐漸蒸發、產生風乾的硬殼後鎖住肉品內部的水分，將使發酵風味更為集中，進而增加肉品的軟嫩度、風味及肉汁量，而外側表層則使肉香更集中、烹調時更容易上色，並產生酥脆口感。
美福乾式熟成牛排館 買一送一活動

此外，這一次活動的帶骨紐約客牛排選用的丁骨牛排為牛隻的腰脊部，T型骨兩側同時擁有菲力的柔嫩鮮甜與紐約客的帶勁口感肉質，品嘗起來外酥內嫩，肉香撲鼻，近骨頭處肉質更焦香有味；肋眼則取自牛肋脊部靠近背脊的肌肉，肉質嫩度絕對是一時之選，肋眼牛排整體油花呈美麗的大理石紋且分布均勻，可說是最受歡迎的肉品。
美福乾式熟成牛排館 買一送一活動/送沙拉吧
 

 

美福乾式熟成牛排館 買一送一活動

活動期間：即日起至11月30日止
活動內容：
1、每周六、日享用午晚餐 全桌點用義式沙拉吧，且主菜點用美國頂級55天乾式熟成帶骨牛排28盎司以上乙份，即贈爐烤紐西蘭甜螯蝦乙份
2、平日周三、四單點美國頂級乾式熟成帶骨紐約客牛排12盎司乙份，贈送義式沙拉吧乙客

地址：台北市內湖區民善街128號2樓
訂位/預購專線：(02)2796-1566
營業時間：週一公休、週二至週五11:30~14:00/18:00~21:00
週六日11:30~14:00/17:30~21:00



 

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買一送一 美福牛排館 55天乾式熟成 帶骨牛排
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